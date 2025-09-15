«L’onorevole Vittoria Baldino - anche lei domiciliata fuori dalla Regione da decenni e in vacanza elettorale solo per qualche settimana in Calabria - straparla di sanità come spesso le capita, attaccando il presidente Occhiuto, senza conoscere nulla del territorio. Piuttosto, ammetta che il primo gruppo regionale della sanità privata è proprio a sostegno di Pasquale Tridico, con una candidata inserita nelle liste a suo supporto. Uno strano modo di fare politica quello di Tridico e dei Cinque Stelle: predicano bene e razzolano male. Vogliono fare la parte di quelli che difendono il popolo, ma hanno nelle proprie liste i padroni della sanità privata. Baldino e i suoi colleghi della coalizione di centrosinistra stanno conducendo una campagna elettorale indegna, fatta di falsità e mistificazioni totali». Così Pierluigi Caputo, ex presidente del Consiglio regionale e attuale candidato alle regionali dei prossimi 5 e 6 ottobre nella lista Occhiuto Presidente.

«Ormai non si contano più le bufale che producono quotidianamente. La buona notizia per i calabresi è che non manca molto alla fine di questa tristissima campagna elettorale del centrosinistra. Tra una ventina di giorni finalmente torneremo alla guida della Regione e archivieremo questa pagina di brutta politica, priva di contenuti e piena solo di bugie, di cui la Calabria non sentiva affatto il bisogno», conclude Pierluigi Caputo.