Approvati gli atti per il bando su mezzi elettrici e ibridi, autobus extraurbani e sistemi digitali per migliorare il trasporto pubblico locale

La Regione Calabria accelera sul fronte del trasporto pubblico locale e avvia una gara europea che punta a rinnovare mezzi e servizi con una doppia direttrice: da un lato l’acquisto di veicoli più ecologici, dall’altro il potenziamento delle informazioni per i cittadini nei nodi strategici della mobilità. Con il Decreto Dirigenziale n. 6665 del 21 aprile 2026, infatti, sono stati approvati gli atti per l’indizione della procedura europea identificata dal CIG BB57ECF43C-1, relativa alla fornitura di scuolabus elettrici e ibridi, autobus di linea ibridi per il Tpl extraurbano e, soprattutto, attrezzature di nodo e sistemi informativi.

Si tratta di un passaggio ritenuto centrale per il rinnovamento della rete regionale, perché interviene non solo sulla qualità della flotta ma anche sull’accessibilità del servizio, con strumenti pensati per rendere più chiara e immediata la fruizione del trasporto pubblico.

La gara della Regione Calabria per il rinnovo del trasporto pubblico

Il provvedimento approvato dalla Regione apre la strada a un bando di rilievo che, nelle intenzioni espresse, punta a modernizzare il sistema della mobilità pubblica calabrese. L’intervento riguarda infatti più segmenti: il trasporto scolastico, il Tpl extraurbano e le infrastrutture informative collegate alle autostazioni, ai nodi di interscambio, alle stazioni e alle principali fermate.

L’obiettivo indicato è quello di mettere a disposizione mezzi più moderni e sostenibili, capaci di incidere sulla qualità del servizio e sul profilo ambientale del trasporto, affiancando a questo una rete di supporti digitali destinata a migliorare il rapporto tra utenza e sistema della mobilità.

Totem informativi, il punto su cui insiste Riccardo Rosa

Nel testo diffuso dal consigliere regionale Riccardo Rosa di Noi Moderati, una particolare enfasi viene riservata al lotto relativo ai totem informativi. Rosa sottolinea il valore di questi strumenti digitali, destinati alle autostazioni, ai nodi di interscambio, alle stazioni e alle fermate principali, per offrire ai cittadini informazioni in tempo reale su orari, percorsi e servizi.

Secondo il consigliere regionale, proprio questo aspetto rappresenta uno degli snodi più significativi dell’intervento, perché rende il trasporto pubblico più accessibile, efficiente e moderno. Rosa rivendica inoltre il ruolo politico della proposta, ricordando che il tema della dotazione dei totem informativi era stato sollevato l’8 gennaio nel corso di un incontro con l’assessore Gianluca Gallo.

«Oggi questa proposta è realtà! Questo risultato concretizza un impegno che abbiamo condiviso con l’Assessore Gallo, nato proprio dalla proposta avanzata dal nostro partito Noi Moderati».

Mezzi ecologici e servizi digitali per la mobilità calabrese

La gara approvata con il decreto dirigenziale interviene dunque su un doppio piano. Da una parte ci sono i nuovi scuolabus elettrici e ibridi e gli autobus di linea ibridi destinati al trasporto pubblico locale extraurbano, dall’altra i sistemi tecnologici che dovrebbero migliorare l’informazione all’utenza.

È proprio questa integrazione tra mezzi e servizi a caratterizzare il senso complessivo del provvedimento. Non soltanto il rinnovo della flotta, ma anche il tentativo di costruire un sistema più leggibile per i cittadini, con una maggiore disponibilità di informazioni nei luoghi chiave della mobilità regionale.

In questa cornice, l’introduzione dei totem informativi viene letta come una misura concreta per avvicinare il trasporto pubblico agli standard di accessibilità e immediatezza richiesti da un servizio moderno.

Il ringraziamento al centrodestra calabrese e alla Giunta Occhiuto

Nel suo intervento, Riccardo Rosa ringrazia l’intero centrodestra calabrese, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore Gianluca Gallo per il lavoro svolto sul fronte dei trasporti.

«Ringrazio di cuore tutto il centrodestra calabrese, il Presidente Occhiuto e l’Assessore Gallo per il costante e concreto impegno sul fronte dei trasporti. Il centrodestra con fatti e investimenti sta cambiando davvero il volto della nostra Regione».