La consigliera comunale di Cosenza: «Il dialogo tra le parti è fondamentale, mi auguro riprenda senza alcuna strumentalizzazione e con al centro le esigenze dei territori e dei cittadini»

«Nel corso di questi mesi abbiamo sostenuto e sottolineato l’importanza del confronto tra i Comitati di Quartiere e l’Amministrazione comunale di Cosenza, anche attraverso l’organizzazione di eventi pubblici improntati alla partecipazione e al dibattito. Dalla nota dei Comitati dei Quartieri apprendiamo, purtroppo con dispiacere, che questo confronto si è interrotto e non ha prodotto risultati concreti rispetto al loro riconoscimento formale e all’accoglimento esecutivo delle proposte fin qui avanzate». Lo afferma Bianca Rende, consigliere comunale e portavoce “Cosenza cresce insieme”.

«Il coinvolgimento dei quartieri e dei cittadini nelle scelte che un’Amministrazione è chiamata ad assumere rappresenta, a nostro avviso, un elemento fondamentale per una città che si ritiene riformista e che vuole costruire le proprie decisioni attraverso il dialogo e la partecipazione - dice -. Ci auguriamo, pertanto, che il confronto possa riprendere presto in maniera seria e costruttiva, mettendo al centro le esigenze dei territori e dei cittadini, senza strumentalizzazioni di parte che non aiutano a trovare soluzioni, ma rischiano soltanto di alimentare ulteriormente le divisioni e l’acredine. Il dialogo, la partecipazione e la capacità di ascolto, cui devono seguire interventi concreti, devono tornare a essere gli strumenti attraverso cui affrontare e risolvere i problemi della città».