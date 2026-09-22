Presentati i nuovi ufficiali destinati al capoluogo, a Corigliano-Rossano, Rogliano e San Marco Argentano. Il comandante provinciale Mommo: «L’indice della criminalità è diminuito, ma restano criticità da affrontare»

Assetto rinnovato in provincia di Cosenza degli ufficiali dei carabinieri al comando del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, dove approda il tenente colonnello Emanuele Meleleo, e delle compagnie di Cosenza, Rogliano e San Marco Argentano, affidate ai capitani Massimiliano Cervo, Luca Pietrangeli e Gianraffaele Dirisi. Al comando provinciale è inoltre approdato il maggiore Roberto Cara per assumere il comando del nucleo investigativo, ruolo già svolto in provincia di Crotone mentre al capitano Franceso Rizzo, già in servizio al 14mo battaglione mobile carabinieri Calabria e con precedenti esperienze professionali nel ruolo marescialli nella provincia cosentina, sono state affidate le funzioni di capo ufficio del comando provinciale di Cosenza. I nuovi volti dell’Arma sono stati presentati alla stampa dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Mommo.

«Cambia in parte la squadra, ma i valori e i principi rimangono sempre gli stessi – ha sottolineato Mommo ai microfoni del nostro network - Siamo impegnati nel garantire la nostra presenza sul territorio, con controlli capillari per il contrasto al crimine comune ed a quello organizzato, facendo affidamento sulle singole professionalità che compongono i nostri equipaggi. Ognuno dei nuovi ufficiali – ha aggiunto il comandante provinciale - porterà un arricchimento anche grazie alle esperienze pregresse maturate in anni di formazione e di attività sul campo».

«La provincia di Cosenza – ha detto ancora il colonnello Mommo – è bellissima dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Vi sono però delle complessità particolari da affrontare, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. In questo ambito è necessario il supporto di tutti, dai cittadini alle istituzioni. Una collaborazione che potrei definire sociale, per garantire la sicurezza delle comunità che ci vengono affidate».

Sul piano dei risultati il comandante provinciale ha messo in evidenza come, a livello statistico, si sia registrato in questo primo scorcio del 2026 un miglioramento nel contrasto ai reati «anche se non sempre il cittadino percepisce maggiore sicurezza. Di fatto l'indice della criminalità in quest'ultimo periodo è addirittura diminuito, ma vi sono alcune criticità per le quali occorre maggiore impegno e coordinamento con gli altri presidi del territorio».

Sulla possibile trasformazione del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano in una struttura di Gruppo, richiesta avanzata con forza dai sindacati di categoria per adeguarne l'organizzazione alla vastità, alla popolazione e alle complesse esigenze di sicurezza della zona, Andrea Mommo ha ricordato come l’iter comporti il coinvolgimento di istituzioni di livello superiore rispetto al comando provinciale. «E però - ha precisato - l’area urbana di Corigliano-Rossano è fortemente attenzionata. Ribadisco però che l’intera provincia è complessa, variegata». Poi un appello ai cittadini: «Li invito ad avere fiducia nei carabinieri e mi auguro possano essere sempre più animati da quei valori che rappresentano il nostro credo, e dalla volontà di perseguire le devianze che affliggono questo territorio».