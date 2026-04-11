«Abbiamo letto con disappunto la nota delirante di Rifondazione Comunista, che ribadisce, purtroppo, come una parte della sinistra viva fuori dal tempo. Questo documento, che pretenderebbe di essere una riflessione sull’amministrazione a Rende, non meriterebbe, in realtà risposta». Non usa mezze misure la Federazione Riformista di Rende nel rispondere alle invettive ricevute dall’Amministrazione comunale qualche giorno fa.

«Se diciamo qualcosa – evidenziano - è a beneficio esclusivo dei nostri concittadini. Replichiamo punto per punto al loro documento.

Intervento sullo studentato in località Tocci : è un’iniziativa adottata nel rispetto di una legge dello Stato. Al riguardo, il Comune aveva solo il compito di una verifica di natura tecnico-urbanistica. Questa verifica ha avuto esito positivo, visto che l’area è classificata come F3. Ciò vuol dire che, tra le sue possibili destinazioni d’uso ci sono strutture come alberghi e residence. Quindi anche gli studentati. Perciò, una volta esaurita la verifica, non si può obiettare nulla: le leggi dello Stato, ripetiamo, devono essere rispettate.

: è un’iniziativa adottata nel rispetto di una legge dello Stato. Al riguardo, il Comune aveva solo il compito di una verifica di natura tecnico-urbanistica. Questa verifica ha avuto esito positivo, visto che l’area è classificata come F3. Ciò vuol dire che, tra le sue possibili destinazioni d’uso ci sono strutture come alberghi e residence. Quindi anche gli studentati. Perciò, una volta esaurita la verifica, non si può obiettare nulla: le leggi dello Stato, ripetiamo, devono essere rispettate. Stadio Lorenzon e interventi a Commenda: In questo caso, l’estrema sinistra rendese va oltre l’intuizione politica e arriva alla chiaroveggenza: i nostri rifondaroli sanno già cosa si realizzerà al posto dello Stadio. Noi, invece, non lo sappiamo e ci fidiamo delle decisioni prese dall’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe: il comune indirà un bando europeo per un concorso di idee per ridisegnare tutta l’area. In altre parole, per progettare la Commenda del futuro. In questo bando si ribadirà che l’area è di proprietà del Comune e, quindi, che il suo uso sarà in gran parte pubblico. Infatti, si chiederà che gran parte dell’area, su cui ora insiste lo Stadio, sia destinata a un parco pubblico attrezzato. Infine, si chiederà di risolvere il problema della rotatoria realizzata (al posto del tunnel previsto in origine) dalla precedente Amministrazione sulla ex SS 107bis, per eliminare le code chilometriche di auto che si verificano proprio in questo punto.

In questo caso, l’estrema sinistra rendese va oltre l’intuizione politica e arriva alla chiaroveggenza: i nostri rifondaroli sanno già cosa si realizzerà al posto dello Stadio. Noi, invece, non lo sappiamo e ci fidiamo delle decisioni prese dall’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe: il comune indirà un bando europeo per un concorso di idee per ridisegnare tutta l’area. In altre parole, per progettare la Commenda del futuro. In questo bando si ribadirà che l’area è di proprietà del Comune e, quindi, che il suo uso sarà in gran parte pubblico. Infatti, si chiederà che gran parte dell’area, su cui ora insiste lo Stadio, sia destinata a un parco pubblico attrezzato. Infine, si chiederà di risolvere il problema della rotatoria realizzata (al posto del tunnel previsto in origine) dalla precedente Amministrazione sulla ex SS 107bis, per eliminare le code chilometriche di auto che si verificano proprio in questo punto. Traffico in città: le soluzioni adottate dall’Amministrazione danno già i primi buoni frutti. Innanzitutto, i mezzi pesanti e i bus extraurbani non percorrono più il centro urbano. Questi ultimi, tuttavia, grazie all’unico capolinea istituito di fronte al parco Giorcelli, serviranno comunque pendolari e studenti come si deve. Per quel che riguarda Roges, invitiamo gli ultrà sinistra d’oltre Campagnano di verificare sul posto la scorrevolezza del traffico».

«Amiamo la democrazia rappresentativa - prosegue la Federazione Riformista -. Perciò siamo convinti che chi ha ricevuto il mandato ad amministrare deve chiedere consigli e suggerimenti agli elettori solo in circostanze molto delicate ed importanti. Normalmente, i rappresentanti del popolo si debbono assumere fino in fondo le proprie responsabilità. Perciò, per riprendere il caso dell’area del Lorenzon, l’Amministrazione promuoverà incontri e assemblee popolari con i cittadini di Commenda, per sentire la loro opinione solo quando sarà espletato il concorso di idee. Prima non si saprebbe davvero che comunicare».

«Non siamo reperti archeologici della sinistra ma riformisti operativi che assumono impegni e provvedimenti per rendere più vivibile ed elevata la vita della comunità e dei cittadini. Noi riformisti - concludono - amiamo da sempre la nostra città e operiamo con senso della realtà per migliorarla e farla più bella.