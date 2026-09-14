Gli alunni dei plessi “Fratelli Bandiera” e “San Francesco-Vaccarizziello” inizieranno regolarmente l’anno scolastico negli spazi della scuola Marconi di San Giovanni in Fiore.

La soluzione è stata comunicata dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Loredana Lamacchia, durante la seduta della Commissione Controllo e Garanzia del Consiglio comunale, presieduta da Claudia Loria.

La riunione del 14 settembre era stata convocata per chiarire la collocazione degli studenti e le condizioni degli edifici a pochi giorni dalla ripresa delle attività didattiche.

Le audizioni in Commissione

Nel corso della seduta sono stati ascoltati la dirigente scolastica, alcuni componenti del Consiglio d’istituto e la dirigente comunale Filomena Bafaro.

Il confronto ha riguardato i plessi Fratelli Bandiera e San Francesco-Vaccarizziello e le soluzioni organizzative necessarie a garantire l’avvio delle lezioni in ambienti ritenuti adeguati.

La scuola Marconi è stata interessata da lavori conclusi nei mesi scorsi ed è stata inaugurata il 4 maggio 2026 dalla precedente Amministrazione comunale.

Il Fratelli Bandiera non è ritenuto idoneo

La soluzione individuata dalla dirigente scolastica è differente rispetto a quella proposta dal sindaco Antonio Barile. Il primo cittadino aveva previsto il rientro nella sede originaria degli alunni del Fratelli Bandiera, già ospitati alla Marconi.

Durante l’audizione, Lamacchia ha spiegato che, nelle condizioni attuali, il plesso Fratelli Bandiera non è idoneo ad accogliere i bambini. La dirigente ha inoltre ribadito la necessità di garantire a tutti gli studenti ambienti adeguati, senza creare distinzioni tra «bambini di serie A e bambini di serie B».

Loria: «Il bene dei bambini viene prima»

La presidente Claudia Loria ha espresso soddisfazione, a nome dei componenti di opposizione della Commissione, per la soluzione individuata e condivisa senza divisioni politiche.

«Il bene dei bambini viene prima di qualsiasi contrapposizione. Grazie alla disponibilità e alla responsabilità della dirigente scolastica, gli alunni dei plessi Bandiera e San Francesco-Vaccarizziello potranno iniziare regolarmente l’anno scolastico negli spazi rinnovati della Marconi», afferma Loria.

«La Commissione ha svolto il proprio compito, ha favorito il confronto tra scuola e Comune e ha contribuito a dare una risposta concreta ai piccoli e alle loro famiglie», conclude la presidente.