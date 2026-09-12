Il Trebisacce riparte dopo il secondo posto e la finale playoff, mentre Rossanese e Dbr Luzzi cercano il riscatto. Occhio a Soriano e Virtus Rosarno. Grande curiosità anche per le neopromosse
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Ritorna il calcio che conta nel panorama dilettantistico, quello che assegna i tre punti e accende la passione delle piazze calabresi. Il campionato di Eccellenza prende il via domenica con una griglia di partenza ricca di nuove protagoniste e compagini determinate a contendersi la vetta. Un primo turno che promette già spettacolo, sorprese e verdetti interessanti.
Le conferme e le ambizioni di vertice
Attesa per il ritorno in campo del Trebisacce, autentica rivelazione dell'ultima stagione grazie al secondo posto da neopromossa e alla finale playoff raggiunta. I giallorossi, profondamente rinnovati nel roster, debutteranno tra le mura amiche contro un Brancaleone a sua volta rimodellato.
Vogliono confermarsi ai piani alti anche Soriano Fabrizia e Paolana. Il club vibonese, stabilmente tra le prime cinque da diverse stagioni, ospiterà l'insidiosa neopromossa Deliese in un incrocio condito dal romanticismo per il ritorno da avversario del tecnico Andrea Parentela.
La Paolana comincerà invece lontano da casa, facendo visita a una Palmese rinnovata e vogliosa di riscatto dopo un'annata sottotono rispetto alle aspettative.
Set di riscatto per Rossanese e Dbr Luzzi
Tra le formazioni chiamate alla prova di maturità c'è la Rossanese, decisa a lasciarsi alle spalle un torneo disastroso terminato a ridosso della zona playout. Con ambizioni di vertice ritrovate, i rossoblù avranno subito un esordio insidioso ospitando la matricola Sc Soverato, squadra di qualità. Tanta voglia di riscatto anche per la Dbr Luzzi, mentre desta interesse il confronto tutto reggino tra Reggioravagnese e Virtus Rosarno.
Lo scontro tra matricole e l'esame del Sersale
A chiudere il programma della prima giornata sono le sfide con protagoniste le neopromosse: Morrone e Gioiosa Ionica si affrontano direttamente al rientro nella "Serie A" regionale dopo qualche stagione di assenza, entrambe forti di rose competitive.
Il Sersale debutterà in casa contro l'Admo Pro Pellaro: i bianconeri, già reduci da prestazioni convincenti e segnali forti lanciati in Coppa Italia, si presentano ai nastri di partenza come una delle candidate più accreditate per la conquista della vetta.