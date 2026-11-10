«Nella giornata odierna - scrive l’assessore alle politiche sociali di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro - mi sono recato presso la Cittadella Regionale, dove ho avuto il piacere di incontrare l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Pasqualina Straface, accompagnata dai funzionari regionali che si occupano del settore dei servizi sociali.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore ci ha comunicato che il Comune di San Giovanni in Fiore, come paese capo fila dell’Amibito Territoriale, è stato selezionato per il finanziamento di un progetto del valore di quasi 500.000 euro, destinato alla realizzazione di un Centro Polivalente rivolto ai ragazzi con disabilità e alle persone con disturbo dello spettro autistico. Si tratta - ha aggiunto Belcastro - di un'opportunità importante per la nostra città e di tutti i paesi dell’ambito, che ci consentirà di realizzare uno spazio dedicato all'inclusione, alla socializzazione, alla crescita e al sostegno delle famiglie, offrendo servizi e attività specifiche a chi ne ha maggiormente bisogno.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'Assessore Pasqualina Straface per l'attenzione e l'impegno dimostrati nei confronti del nostro territorio e per aver sostenuto un'iniziativa di così grande valore sociale. Nel corso dell'incontro ci siamo aggiornati sui prossimi passaggi, affinché i nostri uffici, in collaborazione con i funzionari regionali, possano definire gli adempimenti amministrativi e burocratici necessari per arrivare quanto prima alla realizzazione del progetto. Il sociale - ha concluso Pino Belcastro - non è una spesa, ma un investimento sulle persone, sulla dignità e sul futuro della nostra comunità. Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro».