Dal 2019 al 2026 il monitoraggio ha documentato gli effetti dei rifiuti sulla fauna e sugli habitat della Riserva. Avviata una nuova ricerca sulle particelle trasportate dal fiume verso il mare

Quasi 4,7 tonnellate di rifiuti rimossi tra il 2019 e il 2026 e una nuova indagine sulle microplastiche trasportate dal fiume verso il mare. Sono i due fronti dell’attività condotta alla Foce del Crati dall’ente gestore Amici della Terra, che ha presentato la propria esperienza durante un incontro del progetto europeo AdriPlast, ospitato nei giorni scorsi al Museo del Mare e al Centro visite della Riserva, a Sibari.

Il lavoro riguarda gli ambienti costieri nei territori di Corigliano-Rossano e Cassano all’Ionio. Alla rimozione dei materiali abbandonati si è affiancato lo studio dei loro effetti sulla biodiversità, con particolare attenzione all’intrappolamento della fauna nei contenitori e alla conservazione degli habitat dunali.

Quasi 4,7 tonnellate di rifiuti recuperati

Secondo i dati diffusi dalle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, l’operazione Plastic Blitz ha consentito di raccogliere 3.633,23 chilogrammi di rifiuti tra il 2019 e il 2020, negli ambienti dunali e retrodunali.

Dal 2021 al 2026, le successive attività di monitoraggio e rimozione dei rifiuti spiaggiati hanno portato al recupero di altri 1.052,84 chilogrammi. Il totale raggiunge così 4.686,07 chilogrammi, conferiti ai servizi comunali competenti per la gestione e lo smaltimento.

Il progetto è stato promosso dall’ente gestore con il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.

I contenitori abbandonati e gli effetti sulla fauna

La ricerca ha analizzato la composizione dei rifiuti e le conseguenze della loro presenza su invertebrati dunali, rettili e uccelli. Una parte del lavoro ha utilizzato i coleotteri come indicatori ecologici e biogeografici.

L’esame di 2.177 contenitori ha documentato 2.811 individui, fornendo elementi sugli effetti dell’intrappolamento e del soffocamento provocati dai materiali abbandonati.

Tra i risultati segnalati dall’ente gestore c’è il ritrovamento di tre esemplari di Amblyderus brunneus, un coleottero endemico calabro-siculo, descritto nella nota come raro e localizzato. Secondo la ricostruzione delle Riserve, la specie era precedentemente nota attraverso due soli ritrovamenti: uno in Calabria alla fine dell’Ottocento e uno in Sicilia, privo di data.

Il confronto con i partner europei di AdriPlast

Il direttore delle Riserve, Agostino Brusco, ha illustrato l’esperienza maturata nella Riserva e nella Zona speciale di conservazione della Foce del Crati durante la presentazione dei risultati intermedi di AdriPlast.

Finanziato dal Programma Interreg IPA ADRION, il progetto coinvolge Italia, Croazia, Slovenia, Serbia, Montenegro e Albania. L’obiettivo è studiare gli effetti dell’inquinamento da plastica negli ecosistemi acquatici e individuare soluzioni per contrastarlo, con particolare attenzione all’area adriatico-ionica.

Per la componente italiana partecipano il Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente, CURSA, e l’Università di Ferrara.

Il monitoraggio delle microplastiche nel Crati

Nel 2026 Amici della Terra ha avviato un programma dedicato alle microplastiche presenti nel tratto terminale del fiume. L’attività punta a stimarne presenza e concentrazione, distinguere le categorie di particelle e analizzarne caratteristiche morfologiche e tipologie di polimeri.

Il protocollo prevede campionamenti periodici con una rete a maglia da 330 micrometri e successive analisi quantitative e qualitative. L’obiettivo indicato dall’ente è raccogliere informazioni utili anche alla pianificazione ambientale distrettuale.

L’indagine estende quindi il monitoraggio dai rifiuti depositati sugli arenili alle particelle trasportate dall’acqua lungo il percorso tra fiume e mare.

Un manuale per rimuovere i rifiuti rispettando gli habitat

I dati raccolti sul campo hanno consentito alle Riserve di pubblicare il “Manuale per la gestione sostenibile del rifiuto antropogeno spiaggiato”.

Lo strumento raccoglie indicazioni operative per la rimozione dei materiali nel rispetto degli ecosistemi costieri ed è rivolto anche a operatori, scuole e università. La finalità è affiancare alla pulizia degli arenili criteri di intervento fondati sulla conoscenza degli habitat e delle specie presenti.