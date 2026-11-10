Da venerdì 13 novembre il servizio di Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’annuncio arriva dall’Asp, che ha presentato in conferenza stampa il bilancio dei primi tre mesi e mezzo di attività: 320 procedure diagnostiche e interventistiche eseguite dal 22 luglio.

Secondo l’azienda sanitaria, l’attivazione del servizio ha già consentito di azzerare i trasferimenti d’urgenza legati a queste prestazioni. Con l’estensione dell’orario, l’Asp annuncia inoltre l’ingresso del presidio nella rete regionale SCA, dedicata alla sindrome coronarica acuta.

Dal 13 novembre la copertura continuativa

La novità riguarda la piena operatività del servizio anche nelle ore notturne e durante tutta la settimana. Il direttore generale dell’Asp Antonio Graziano ha spiegato che, nella fase iniziale, i cardiologi interventisti hanno garantito emergenze notturne anche su base volontaria.

«Da venerdì saremo operativi H24 ed entreremo a pieno titolo nella rete cardiologica regionale», ha dichiarato Graziano, richiamando l’inaugurazione del 28 luglio, successiva all’avvio operativo del servizio.

Alla conferenza stampa, nella biblioteca ospedaliera, hanno partecipato anche il direttore del presidio medico Lucio Cosentino, il direttore dell’UOC di Cardiologia Fabio Megna e la responsabile dell’Emodinamica Annalisa Mongiardo.

Le 320 procedure e i pazienti arrivati da fuori regione

Dall’avvio del 22 luglio sono state effettuate 320 procedure, comprese indagini di fisiologia coronarica e sul microcircolo. Nel bilancio presentato dall’Asp figurano interventi su pazienti colpiti da emergenze cardiologiche, anche giovani.

Graziano ha riferito inoltre dell’arrivo di pazienti da altre province e da fuori regione, descrivendo il dato come un’inversione di tendenza rispetto alla mobilità sanitaria in uscita.

L’azzeramento dei trasferimenti d’urgenza e l’attrazione di pazienti sono risultati riportati dall’azienda in relazione all’attività dell’Emodinamica.

L’ingresso annunciato nella rete regionale SCA

Cosentino ha spiegato che nei prossimi giorni sarà comunicata ad Azienda Zero e al dipartimento Salute la piena operatività H24. «Saremo il primo Spoke della Calabria ad entrare nella Rete regionale SCA, Sindrome Coronarica Acuta», ha affermato.

Il direttore ha collegato il potenziamento alla possibilità di ridurre la mobilità passiva, indicando in quasi tre milioni di euro annui il costo sostenuto dall’azienda per quel flusso di prestazioni. Nella prospettiva illustrata da Cosentino, le risorse risparmiate potranno essere reinvestite nei servizi e nella struttura.

L’équipe e il percorso tra emergenza, intervento e dimissione

Il direttore della Cardiologia Fabio Megna ha sottolineato il lavoro di integrazione svolto nei primi mesi, dalla diagnosi all’intervento fino alla dimissione. «L’attivazione dell’H24 rappresenta un impegno gravoso ma fondamentale», ha dichiarato, collegandola a un successivo ampliamento dell’offerta specialistica.

L’équipe guidata da Annalisa Mongiardo comprende i medici Giovanni Martino, Domenico Dardani, Giuseppe Tartaglione ed Emanuele Ubbriaco, con il supporto di otto infermieri, tecnici di radiologia e operatori sociosanitari.

Mongiardo ha richiamato la collaborazione con Pronto Soccorso e Cardiologia e il contributo delle nuove assunzioni alla gestione dei pazienti prima e dopo l’angioplastica. «L’avvio dell’H24 è la naturale maturazione di un lavoro di squadra che coinvolge ogni singolo operatore», ha concluso.

Medicina nucleare tra i prossimi obiettivi dell’Asp

Nel corso dell’incontro, Graziano ha indicato come prossimo obiettivo l’attivazione della Medicina nucleare. Tra gli interventi annunciati figurano anche il potenziamento delle Case di comunità, dell’Ospedale di comunità di Mesoraca, della telemedicina e dei servizi per le aree interne.