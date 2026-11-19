Il sindaco ha partecipato all’incontro nazionale di Napoli del 16 novembre. Al centro del confronto intelligenza artificiale, formazione e strumenti per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli uffici pubblici, la formazione del personale e le possibilità di investimento dopo il Pnrr sono stati tra i temi della XVI Assemblea nazionale Asmel, alla quale ha partecipato il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo.

L’incontro si è svolto lunedì 16 novembre a Napoli, nel Centro congressi dell’Hotel Ramada, riunendo amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali. L’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha raggiunto il traguardo dei 5mila enti associati.

Per Pomillo, il confronto con altre amministrazioni offre ai piccoli Comuni la possibilità di condividere esperienze e acquisire strumenti utili a organizzare gli uffici e migliorare i servizi. Il sindaco ha richiamato in particolare la necessità di garantire risposte quotidiane ai cittadini, programmare gli interventi e sostenere lo sviluppo della comunità.

Gli approfondimenti dell’assemblea hanno riguardato anche gli strumenti per il reclutamento del personale e le prospettive degli investimenti pubblici dopo la stagione straordinaria del Pnrr, con contributi scientifici di SDA Bocconi e Politecnico di Milano.

Secondo il primo cittadino, l’aggiornamento delle competenze e la cooperazione tra enti possono aiutare le amministrazioni di minori dimensioni ad affrontare le nuove esigenze organizzative. Pomillo ha inoltre sottolineato il valore del rapporto diretto con la popolazione: «È proprio nei piccoli centri che il rapporto diretto tra istituzioni e cittadini può diventare un punto di forza».

La partecipazione all’assemblea si inserisce, nelle intenzioni dell’amministrazione, in un percorso di confronto sulle opportunità di innovazione e sulla qualità dei servizi comunali.