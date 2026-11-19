La città ha ospitato per la prima volta le finali del campionato per ciechi e ipovedenti. Durante la manifestazione donata all’associazione una riproduzione tattile del Kouros di Rhegion, realizzata dall’Università Mediterranea

La Calabria ha conquistato il quarto posto nella fase finale della ventunesima edizione del Campionato nazionale di scopone scientifico UICI, ospitata per la prima volta a Reggio Calabria. A vincere è stata Campania 2, che ha concluso il torneo imbattuta con 42 punti, davanti a Campania 1, campione uscente, con 36 punti, e alla Lombardia, terza a quota 34.

La manifestazione, promossa dalla Presidenza nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è stata organizzata sul territorio con il supporto dell’UICI Calabria e della sezione reggina “Giuseppe Fucà”. Nell’arco di quattro giorni ha coinvolto 70 persone tra concorrenti, accompagnatori e dirigenti associativi, provenienti da 16 regioni.

Le gare si sono svolte in una struttura ricettiva del centro, sotto il coordinamento del giudice unico e consigliere nazionale Hubert Perfler. La rappresentativa calabrese ha raccolto 31 punti, precedendo di una lunghezza il Piemonte, che ospiterà l’edizione del 2027.

Nella graduatoria riportata dagli organizzatori seguono Abruzzo con 25 punti, Puglia con 21, Lazio con 20, Sicilia con 19 e Basilicata con 16. Le Marche hanno concluso a quota 12, il Molise a 10, Emilia-Romagna e Umbria a 6 e Friuli-Venezia Giulia a 5.

Il presidente dell’UICI Calabria, Pietro Testa, ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra la struttura regionale e la sezione territoriale. Nel suo intervento ha ringraziato la presidente reggina Francesca Marino, il consigliere regionale dell’associazione Paviglianiti, i volontari del servizio civile e il personale coinvolto. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessore comunale Filomena Iatì, all’Università Mediterranea, al CCT e all’avvocato Denisi.

Accanto al torneo, il programma ha previsto visite al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con descrizioni dedicate ai Bronzi di Riace, al Museo del Bergamotto e al lungomare Falcomatà.

All’È Hotel si è svolta inoltre la consegna all’UICI di una riproduzione tattile del Kouros di Rhegion in scala 1:2. L’opera è stata realizzata con stampa 3D dall’Università Mediterranea, su richiesta dell’assessore Iatì, ed è dotata di tecnologia NFC e di una descrizione audio affidata alla voce di una bambina.

Iatì, assessore all’Istruzione con deleghe ai Rapporti con l’Università e all’Innovazione tecnologica, ha consegnato la riproduzione portando i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro. L’iniziativa ha affiancato alla competizione un’esperienza di accessibilità del patrimonio culturale cittadino.