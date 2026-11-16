Il sindaco condanna il gesto e annuncia che il Comune si occuperà del ripristino d’intesa con Federico Morabito, che aveva donato alla città l’opera di Matteo Zenardi. Alla moglie e ai figli dell’artista è arrivata la solidarietà di Caruso

Il murale che a Cosenza ritrae Totonno Chiappetta è stato danneggiato nella notte. A darne notizia è il sindaco Franz Caruso, che ha annunciato che il Comune si occuperà del ripristino d’intesa con l’imprenditore cosentino Federico Morabito. Era stato Morabito a donare alla città l’opera realizzata dall’artista Matteo Zenardi.

«Accanirsi contro il murale che raffigura l’attore ed artista cosentino Totonno Chiappetta è un gesto vile, esecrabile e che deve essere condannato aspramente», ha dichiarato Caruso, che ha espresso la propria solidarietà alla moglie e ai figli di Chiappetta.

Nel ricordare l’attore, cabarettista e poeta, il sindaco si è soffermato su un capitolo della sua attività lontano dai palcoscenici cittadini. A partire dal 1987, Chiappetta portò il teatro nella casa circondariale, dove recitò in più occasioni e tenne laboratori teatrali. Caruso ne ha ricordato anche la presenza nelle opere di Vincenzo Ziccarelli, da La casa di pietra a Un caso di morte apparente e Cristina ’a spedesa.

Il Comune non ha ancora indicato i tempi del ripristino né descritto l’entità dei danni.