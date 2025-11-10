Gaetano Bruno irrompe nella polemica sull’importante finanziamento di cui è destinataria la struttura, smantellando tutte le bugie, a suo dire, che hanno accompagnato l’annuncio dei giorni scorsi

«Con la pubblicazione della delibera giunta comunale numero 83 del 3 novembre scorso la verità, qualora non fosse stata chiara già dalla delibera di giunta regionale del 27 dicembre 2024, adesso è veramente lampante tranne per chi non la vuole vedere o per chi evidentemente deve distorcere la realtà a uso e consumo di questa amministrazione». Usa queste parole, Gaetano Bruno, ex presidente del consiglio comunale di Scalea, per intervenire sulla vicenda dell’aviosuperficie. Come ricorderanno i lettori, a scaldare gli animi è stato l’annuncio di un importante finanziamento da parte dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Mario Russo, rivendicato dal suo predecessore Giacomo Perrotta, oggi leader del gruppo di opposizione consiliare “Scalea Oltre”. Bruno, nella precedente consiliatura, fu eletto al fianco di Perrotta, rivestendo successivamente l’importante incarico.

La nota

«Nelle premesse della delibera di giunta – prosegue Bruno – viene richiamato il D.D.S. n. 17266 del 27 dicembre 2022 recante “Applicazione DGR n 292/2022 – finanziamento azioni di sistema a favore dei Patti Territoriali per 12 progetti. Somma totale impegnata 12 milioni 576mila e 600 euro.

Dunque tra questi 12 progetti c’è anche un intervento per l’aviosuperficie di Scalea e siamo nel 2022. Viene richiamata inoltre la delibera di giunta regionale della Calabria del 27 dicembre 2024 nella quale si individua un nuovo intervento in sostituzione del progetto Kalab – Hub design Calabria.

Ciò significa che il 27 dicembre 2024 il finanziamento non viene perso, bensì la somma viene destinata ad un altro progetto già esistente ovvero quello denominato “Intervento di efficientamento dell’aviosuperficie di Scalea”.

Inoltre, viene richiamata la nota n. 349475 del 19 maggio 2025, data alla quale non c’era in carica alcuna amministrazione eletta bensì il commissario, con la quale viene prorogato il termine di conclusione degli interventi al 31 dicembre 2027».

L’annuncio della discordia

«Il 10 settembre 2025, la Regione ha trasmesso al comune la documentazione relativa alla D.G.R del 27 dicembre 2024 e ha richiesto i dati per procedere alla stipula della convenzione. A quel punto l’ingegner Salvatore Adduci responsabile dell’ufficio tecnico, ha predisposto la documentazione.

Alla luce di quanto scritto negli atti le prime dichiarazioni del sindaco di Scalea risultano palesemente false.

“Questo finanziamento rappresenta un passaggio concreto e strategico nella visione di sviluppo che la nostra Amministrazione sta portando avanti fin dai primi giorni del suo insediamento”. FALSO. L’attuale amministrazione non ha dovuto fare nulla per l’accoglimento del finanziamento se non una delibera di giunta per validare la scheda progettuale realizzata dall’ufficio tecnico.

“Il finanziamento conferma la capacità di interlocuzione istituzionale e la credibilità del nostro Comune nei confronti della Regione Calabria e degli altri enti territoriali, e segna l’inizio di una nuova stagione di investimenti mirati, basati su una visione chiara di sviluppo sostenibile, infrastrutturale e turistico.” FALSO nella misura in cui quando si parla di credibilità del comune di Scalea si intende riferirsi all’attuale amministrazione che nulla ha prodotto per ottenere il finanziamento.

Il secondo intervento dove il sindaco di Scalea diceva di voler fare chiarezza è ancora più falso.

“L’intervento di efficientamento dell’Aviosuperficie di Scalea è il risultato di una visione chiara e di un’azione concreta. Non è frutto del caso, né di eredità lasciate da altri. È il segno di un’amministrazione che sa dove vuole andare e come arrivarci” FALSO. Tutto l’iter è precedente.

“La Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 27 dicembre 2024, che ha ridestinato risorse a progetti di rilevanza strategica, è stata adottata quando la precedente amministrazione era già decaduta”. VERO ma era decaduta da 3 giorni e lo capisce anche un bambino che tutta la procedura non è stata certo avviata il 23 dicembre per concludersi il 27 dicembre tanto più che nella stessa delibera di giunta comunale si richiama il finanziamento del 2022.

“Insediatici a maggio 2025, abbiamo immediatamente ricostruito un percorso progettuale coerente e dialogato con la Regione Calabria, fino alla concessione formale del finanziamento da 1 milione e 892 mila euro, avvenuta il 10 settembre 2025”. FALSO. Il progetto “Intervento di efficientamento dell’aviosuperficie di Scalea” era già stato individuato al momento della delibera di giunta regionale del 27 dicembre 2024 quindi già esistente. Nessuna interlocuzione della nuova amministrazione è stata determinante.

E dulcis in fundo, il 3 novembre il sindaco non era neanche presente in giunta per deliberare sull’intervento di efficientamento dell’aviosuperficie di Scalea.

Basta vendere fumo alla cittadinanza. In questi 5 mesi, oltre ad intascare le indennità e a fare campagna elettorale per le regionali questa amministrazione non ha fatto NULLA e farebbe bene ad evitare di insultare l’intelligenza della popolazione con queste menzogne».