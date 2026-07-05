Il sindaco Mario Russo: «Ogni contributo è un'opportunità che si trasforma in servizi, sicurezza, qualità della vita e sviluppo. Continueremo a lavorare per intercettare tutte le risorse possibili»

Più di un milione di euro di finanziamenti per realizzare opere concrete al servizio della città. È questo l'importante risultato ottenuto dal Comune di Scalea grazie all'approvazione di due distinti finanziamenti che consentiranno di intervenire su due priorità dell'Amministrazione: la riqualificazione del Palazzo Comunale e il miglioramento della viabilità cittadina.

Il finanziamento per un Municipio sostenibile

Il finanziamento più consistente, pari a 851.700 euro, è stato concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e permetterà di trasformare il Municipio in un edificio moderno, efficiente e sostenibile.

L'intervento prevede un'importante riqualificazione energetica dell'intera struttura: saranno realizzati il cappotto termico, un nuovo impianto fotovoltaico, sistemi di climatizzazione di ultima generazione, una nuova illuminazione a basso consumo e tecnologie innovative capaci di ridurre drasticamente i consumi energetici e i costi di gestione.

Un investimento che renderà il Palazzo Comunale più funzionale e moderno, con un beneficio economico che negli anni si tradurrà anche in un risparmio per l'Ente.

La strada Bocca della Giara

Al tempo stesso, la Regione Calabria ha finanziato con 150.000 euro il progetto di riqualificazione della strada Bocca della Giara, nell'ambito del PRIMI – Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali.

Si tratta di un intervento particolarmente significativo perché interesserà una zona periferica della città che da tempo necessita di opere di miglioramento. La riqualificazione consentirà di aumentare la sicurezza della viabilità, migliorare l'accessibilità e garantire servizi più adeguati ai residenti, confermando l'attenzione dell'Amministrazione verso ogni parte del territorio comunale, senza distinzione tra centro e periferie.

Oltre un milione di finanziamento

Con questi due finanziamenti il Comune di Scalea supera 1.001.700 euro di nuove risorse ottenute, confermando una costante attività di progettazione e di partecipazione ai bandi regionali e nazionali, con l'obiettivo di realizzare opere pubbliche senza gravare sul bilancio comunale.

Il valore di questi risultati va oltre l'aspetto economico: significa portare investimenti sul territorio, migliorare il patrimonio pubblico, rendere più efficienti i servizi e dare risposte concrete ai cittadini attraverso interventi destinati a lasciare un segno duraturo nella crescita della città.

Soddisfatto il sindaco Russo

Il Sindaco Mario Russo dichiara: «Ottenere oltre un milione di euro di finanziamenti in pochi giorni è un risultato che parla da sé. Sono risorse vere, già assegnate, che ci permetteranno di realizzare interventi importanti senza pesare sulle casse comunali.

Da una parte renderemo il Palazzo Comunale più moderno, efficiente e sostenibile; dall'altra interverremo su una strada come Bocca della Giara, molto attesa da coloro che vivono quella parte della città.

Ogni finanziamento ottenuto rappresenta un'opportunità che si trasforma in servizi, sicurezza, qualità della vita e sviluppo. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per intercettare tutte le risorse possibili, perché crediamo che amministrare significhi soprattutto creare opportunità concrete per Scalea e per i suoi cittadini. I fatti restano sempre il miglior modo per raccontare il lavoro svolto.»