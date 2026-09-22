«Nelle ultime ore appare con insistenza la notizia di una mia possibile candidatura a sindaco della città di Cosenza. Non nego che tale prospettiva mi lusinghi e, al tempo stesso, mi carichi di ulteriori responsabilità, alle quali, nel corso della mia esperienza politica, non sono mai venuto meno». Lo afferma in una nota Michelangelo Spataro che riprende un’indiscrezione lanciata dal nostro portale.

«Effettivamente, negli ultimi tempi, sono stato sollecitato da numerose persone, amici e conoscenti, esponenti politici locali e provinciali, imprenditori, commercianti, professionisti e rappresentanti di aggregazioni civiche, alle quali rivolgo innanzitutto un sentito e sincero ringraziamento. Si tratta - spiega - di manifestazioni di stima e di fiducia che accolgo con gratitudine e con il senso di responsabilità che un eventuale impegno alla guida della nostra Città necessariamente comporterebbe».

Poi ancora: «È altrettanto chiaro, tuttavia, che una mia eventuale candidatura dovrebbe trovare la propria sintesi all'interno di una grande coalizione politica e civica, unita e compatta, capace di proporre alla Città un progetto serio, concreto e condiviso e di imprimere una nuova direzione al futuro della nostra bellissima comunità, dopo un quinquennio amministrativo che, a mio giudizio, è stato caratterizzato da miopia e grigiore. Nel rispetto della mia riconosciuta lealtà politica, desidero inoltre ribadire che ogni mia disponibilità è innanzitutto rimessa ai vertici regionali, provinciali e cittadini del mio partito, Forza Italia, nonché agli esponenti di tutte le forze della coalizione».

«Spetta infatti alla politica, in questa particolare fase storica, confrontarsi e valutare con attenzione le condizioni, le energie e il radicamento sul territorio cittadino necessari per individuare la figura più idonea a rappresentare il progetto della coalizione e a candidarsi alla guida della Città. Da parte mia, confermo piena disponibilità al confronto e al dialogo, con spirito di servizio, lealtà e responsabilità, nella convinzione che il futuro della nostra Città debba essere costruito attraverso un progetto politico e civico ampio, inclusivo e fortemente radicato nella comunità» ha concluso Michelangelo Spataro.