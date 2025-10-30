Social
Il sindaco di Cosenza Franz Caruso chiarisce la propria posizione sulla collocazione del nuovo ospedale e rigetta l'accusa di portare avanti una lotta di campanile

30 ottobre, 2025
L’intervento

Bene il Policlinico universitario, ma si rilanci l’Annunziata

L’onorevole Alfredo Antoniozzi (FdI) accoglie con favore la nascita del Policlinico universitario a Rende, ma chiede un piano di rilancio per l’ospedale Annunziata e per l’equilibrio urbanistico del capoluogo
Redazione
Bene il Policlinico universitario, ma si rilanci l’Annunziata
lieto fine

«Il Reparto di Neurochirurgia dell'Annunziata di Cosenza ha salvato la vita a mia madre»

La testimonianza di un caso di buona sanità all’ospedale del capoluogo bruzio, dove la figlia di una paziente ringrazia medici e personale paramedico
«Il Reparto di Neurochirurgia dell'Annunziata di Cosenza ha salvato la vita a mia madre»
La boutade

Caruso: «Il nuovo ospedale all’Unical per la facoltà di Medicina? Allora spostiamo il Tribunale visto che c’è pure Giurisprudenza»

VIDEO | Il sindaco difende con forza il sito originario di Cosenza: «Serve un HUB regionale di secondo livello, che garantisca i 200 posti letto che ancora mancano all’appello»
Redazione
Caruso: «Il nuovo ospedale all’Unical per la facoltà\u00A0di\u00A0Medicina? Allora spostiamo il Tribunale visto che c’è pure Giurisprudenza»\n
sorgerà all’unical

Nuovo ospedale di Cosenza, firmato l’accordo in Regione. Occhiuto: «Policlinico da 750 posti»

Alle presenza del sindaco di Rende Sandro Principe, del rettore uscente dell’Università della Calabria Nicola Leone e del commissario per l’edilizia sanitaria Claudio Moroni, sottoscritto lo schema di accordo. Il Governatore: «Niente campanilismi»
Antonio Clausi
Nuovo ospedale di Cosenza, firmato l’accordo in Regione. Occhiuto: «Policlinico da 750 posti»

Lo scenario

Sanità, la fine del commissariamento può attendere: per Occhiuto due sfide tra Piano di rientro e riforma ospedaliera

Il governatore torna al timone con dossier aperti sui conti e sulla creazione di grandi aziende ospedaliere provinciali per migliorare l’efficienza delle strutture. Il precedente preoccupante di Catanzaro

Massimo Clausi
Sanità, la fine del commissariamento può attendere: per Occhiuto due sfide tra Piano di rientro e riforma ospedaliera
La lettera

Sanità al collasso, la rabbia di un cittadino: «La vita di un calabrese vale quanto quella di chiunque altro, agite subito»

Il caso del 64enne di Scalea rimbalzato di ospedale in ospedale per poi finire a Potenza riaccende le critiche sul sistema sanitario. L’appello: «Non si può più governare voltando le spalle a questi drammi»
Raffaello Bosco
Sanità al collasso, la rabbia di un cittadino: «La vita di un calabrese vale quanto quella di chiunque altro, agite subito»\n
La nomina

Occhiuto torna commissario alla sanità, il via libera del Consiglio dei ministri per gestire la «fase transitoria»

La nomina del Governo a causa del protrarsi delle procedure di uscita dal regime di commissariamento. Da più di due mesi vige la condizione di vacatio dopo le dimissioni di metà agosto del presidente della Regione
Luana Costa
Occhiuto torna commissario alla sanità,\u00A0il via libera del Consiglio dei ministri per gestire la\u00A0«fase transitoria»\n
la questione sanitaria

Occhiuto: «Col nuovo ospedale all’Unical Cosenza ritrova una logica di visione e di futuro»

L’ex sindaco rivendica un pensiero iniziale differente («costruire il nosocomio sul vecchio sito estendendolo fino al Mariano Santo»), boccia chi urla allo scippo «per campanilismo» e ritiene che il sito di Vaglio Lise «sposterebbe ugualmente l’asse verso nord»
Antonio Clausi
Occhiuto: «Col nuovo ospedale all’Unical Cosenza ritrova una logica di visione e di futuro»
La riflessione

Cosenza, Golletti: «Sbagliato confondere il nuovo ospedale con il policlinico»

«La città rischierebbe di diventare periferia di se stessa»
Redazione
Cosenza, Golletti: «Sbagliato confondere il nuovo ospedale con il policlinico»\n
L’avviso

Cosenza, i servizi informatici dell’Asp fuori uso per tre giorni: scopri quando

Lo stop reso necessario da un intervento tecnico di aggiornamento
Redazione
Cosenza, i servizi informatici dell’Asp fuori uso per tre giorni: scopri quando\n
l’iniziativa

Ottobre Rosa, successo a Rende per lo screening gratuito contro il tumore al seno

Grande partecipazione all’iniziativa bipartisan promossa dal Comune e che ha segnato un importante momento di prevenzione
Redazione
Ottobre Rosa, successo a Rende per lo screening gratuito contro il tumore al seno
IL TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurazione del Poliambulatorio Specialistico Emmeffe a Cosenza: «Un grande traguardo»

L’associazione Mattia Facciolla ha aperto stasera i nuovi locali con strutture di ultima generazione e apparecchiature che serviranno a far partire la prevenzione sin dall’età prescolare
Francesco La Luna
Inaugurazione del Poliambulatorio Specialistico Emmeffe a Cosenza: «Un grande traguardo»
Sanità in tilt

Scalea, il calvario di un 64enne colpito da ischemia: “respinto” da quattro ospedali in Calabria, è ricoverato a Potenza

Francesco Quintieri si è sentito male domenica scorsa e, per 48 ore, è stato costretto a un tour de force tra le strutture regionali prima di finire in Basilicata. Un viaggio della speranza tra esami a pagamento e dimissioni misteriose
Francesca Lagatta
Scalea, il calvario di un 64enne colpito da ischemia:\u00A0“respinto” da quattro ospedali in Calabria, è ricoverato a Potenza\n
LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA

Cetraro, due giorni di congressi sulla Diabetologia Pediatrica italiana e calabrese

Il Congresso della Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese è un annuale appuntamento che offre un’occasione di condivisione tra specialisti, operatori sanitari, amministratori e associazioni. Quest’anno, la XIV edizione si svolge nella sala convegni del Grand Hotel San Michele
Francesca Lagatta
Cetraro, due giorni di\u00A0congressi\u00A0sulla Diabetologia Pediatrica italiana e calabrese\n
Road map

Sanità in Calabria, la speranza in tre cantieri: a che punto sono i nuovi ospedali di Vibo, Gioia Tauro e Sibaritide

Soltanto a Corigliano Rossano i progressi sono significativi (e l’apertura è prevista a luglio 2026), per il resto i ritardi sono protagonisti. La Corte dei Conti: «Regione ancora lontana dal rafforzare la rete territoriale»
Pablo Petrasso
Sanità in Calabria, la speranza in tre cantieri: a che punto sono i nuovi ospedali di Vibo, Gioia Tauro e Sibaritide\n
L’allarme

Cariati, consultorio senza ostetrica: il Nursind chiede un intervento urgente all’Asp di Cosenza

L’unica professionista in servizio è assente da tempo. Il sindacato infermieristico sollecita l’Azienda sanitaria a utilizzare le graduatorie esistenti o a bandire un nuovo avviso
Redazione Attualità
Cariati, consultorio senza ostetrica: il Nursind chiede un intervento urgente all’Asp di Cosenza\n
Sanita

Ospedale Cosenza, ecco Maselli. Ciro Indolfi ai saluti. Pino Pasqua studia da direttore generale

Prende forma la nuova unità di cardiochirurgia dell’Annunziata dove il luminare opererà nella sua qualità di professore straordinario dell’Università della Calabria
Salvatore Bruno
Ospedale Cosenza, ecco Maselli. Ciro Indolfi ai saluti. Pino Pasqua studia da direttore generale\n
Sanità Calabria

Ricetta elettronica e flussi digitali, l’ASP di Cosenza chiarisce: «Nessun obbligo di copie cartacee»

Tutte le verifiche e i rimborsi avvengono su piattaforme informatiche. L’Azienda invita cittadini e strutture a usare solo i canali digitali del sistema sanitario regionale
Redazione
Ricetta elettronica e flussi digitali, l’ASP di Cosenza chiarisce: «Nessun obbligo di copie cartacee»\n
burocrazia ottusa

L’inutile ricetta dematerializzata: strutture pubbliche e privati convenzionati continuano a chiedere il cartaceo

Prestazioni negate se non si porta con sé la stampa dell’impegnativa e della prenotazione. Così si vanificano i vantaggi delle trasmissioni dei documenti on line e del Cup elettronico
Salvatore Bruno
L’inutile ricetta dematerializzata: strutture pubbliche e privati convenzionati continuano a chiedere il cartaceo
La denuncia

Tumore alla prostata, «cosentini costretti a pagare 1.500 euro per una biopsia con tecnica fusion»

La denuncia è del presidente nazionale di Unimpresa Sanità Giancarlo Greco: «A causa delle basse cifre riconosciute dall’Asp di Cosenza, il Sacro Cuore non è più in grado di garantire tutti gli esami richiesti in regime di convenzione»
Redazione
Tumore alla prostata, «cosentini costretti a pagare 1.500 euro per una biopsia con tecnica fusion»\n
la grande opera

Cosenza, nasce il Comitato “No Scippo” per arginare l’idea del nuovo ospedale a Rende

ieri incontro in Comune. Per loro la decisione della Regione rappresenta un atto di grave penalizzazione per la città capoluogo e per l’intero sistema economico e sociale urbano
Redazione
Cosenza, nasce il Comitato “No Scippo” per arginare l’idea del nuovo ospedale a Rende
assistenza sanitaria

Cure domiciliari in diminuzione, l’allarme dei distretti al congresso Card di Rende

I vertici dell’Asp di Cosenza hanno garantito che l’Azienda è impegnata a rafforzare la rete distrettuale e a garantire una presa in carico continua e integrata
Redazione
Cure domiciliari in diminuzione, l’allarme dei distretti al congresso Card di Rende
Indagine nazionale

Sanità d’emergenza, Calabria fanalino di coda: il Sud si spacca tra eccellenze e ritardi

Nel report Agenas migliorano le cure salvavita, ma la regione resta tra le ultime per risposta a infarti e ictus. La Campania vola ai primi posti nazionali, confermando un netto cambio di passo
Redazione Sanità
Sanità d’emergenza, Calabria fanalino di coda: il Sud si spacca tra eccellenze e ritardi\n
Insieme nella lotta

Prevenzione dei tumori, un fiume di persone all’ottava edizione della “Passeggiata in rosa Tortora-Praia”

VIDEO | Il corteo ha unito le due cittadine tirreniche e si è concluso con un flash mob promosso dalle scuole di danza del posto. In mattinata all’ospedale di Praia a Mare screening mammografici gratuiti
Francesca Lagatta
Prevenzione dei tumori, un fiume di persone all’ottava edizione della\u00A0“Passeggiata in rosa Tortora-Praia”
