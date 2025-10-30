Bene il Policlinico universitario, ma si rilanci l’Annunziata

L’onorevole Alfredo Antoniozzi (FdI) accoglie con favore la nascita del Policlinico universitario a Rende, ma chiede un piano di rilancio per l’ospedale Annunziata e per l’equilibrio urbanistico del capoluogo
Alle presenza del sindaco di Rende Sandro Principe, del rettore uscente dell’Università della Calabria Nicola Leone e del commissario per l’edilizia sanitaria Claudio Moroni, sottoscritto lo schema di accordo. Il Governatore: «Niente campanilismi»
L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».
Il governatore torna al timone con dossier aperti sui conti e sulla creazione di grandi aziende ospedaliere provinciali per migliorare l’efficienza delle strutture. Il precedente preoccupante di Catanzaro
Il caso del 64enne di Scalea rimbalzato di ospedale in ospedale per poi finire a Potenza riaccende le critiche sul sistema sanitario. L’appello: «Non si può più governare voltando le spalle a questi drammi»
La nomina del Governo a causa del protrarsi delle procedure di uscita dal regime di commissariamento. Da più di due mesi vige la condizione di vacatio dopo le dimissioni di metà agosto del presidente della Regione
L’ex sindaco rivendica un pensiero iniziale differente («costruire il nosocomio sul vecchio sito estendendolo fino al Mariano Santo»), boccia chi urla allo scippo «per campanilismo» e ritiene che il sito di Vaglio Lise «sposterebbe ugualmente l’asse verso nord»
Francesco Quintieri si è sentito male domenica scorsa e, per 48 ore, è stato costretto a un tour de force tra le strutture regionali prima di finire in Basilicata. Un viaggio della speranza tra esami a pagamento e dimissioni misteriose
Il Congresso della Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese è un annuale appuntamento che offre un’occasione di condivisione tra specialisti, operatori sanitari, amministratori e associazioni. Quest’anno, la XIV edizione si svolge nella sala convegni del Grand Hotel San Michele
Soltanto a Corigliano Rossano i progressi sono significativi (e l’apertura è prevista a luglio 2026), per il resto i ritardi sono protagonisti. La Corte dei Conti: «Regione ancora lontana dal rafforzare la rete territoriale»
La denuncia è del presidente nazionale di Unimpresa Sanità Giancarlo Greco: «A causa delle basse cifre riconosciute dall’Asp di Cosenza, il Sacro Cuore non è più in grado di garantire tutti gli esami richiesti in regime di convenzione»
VIDEO | Il corteo ha unito le due cittadine tirreniche e si è concluso con un flash mob promosso dalle scuole di danza del posto. In mattinata all’ospedale di Praia a Mare screening mammografici gratuiti