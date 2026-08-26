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Cronaca

Gentleman II, Fisnik Smajlaj rientra in Italia: accusato di rifornire la cosca Abbruzzese

Era ricercato con mandato europeo. Secondo gli investigatori avrebbe fornito oltre 30 chili di eroina e alterato chirurgicamente le impronte.

 

26 agosto, 2026
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narcotraffico · abbruzzese · Antimafia · cassano all'ionio
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Gentleman II, Fisnik Smajlaj rientra in Italia: è accusato di rifornire la cosca Abbruzzese | VIDEO

Era ricercato con mandato europeo. Secondo gli investigatori avrebbe fornito oltre 30 chili di eroina e alterato chirurgicamente le impronte
Antonio Alizzi
Gentleman II, Fisnik Smajlaj rientra in Italia: è accusato di rifornire la cosca Abbruzzese | VIDEO\n

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