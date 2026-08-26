Gentleman II, Fisnik Smajlaj rientra in Italia: accusato di rifornire la cosca Abbruzzese

Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Alcuni cittadini chiedono controlli e regole chiare sull’utilizzo degli spazi pubblici. La normativa regionale disciplina l’accesso degli animali alle spiagge, ma restano da verificare le ordinanze comunali e le eventuali autorizzazioni
Vomito, diarrea, febbre e dolori addominali: alcuni piccoli sono stati ricoverati tra Rossano e Crotone, altri già dimessi. Segnalazioni sulle condizioni del mare, ma al momento non è accertato alcun collegamento. Attivato il servizio di Igiene pubblica
Faceva parte di un gruppo di escursionisti intento a percorrere un sentiero che dalla Valle del fiume Argentino conduce ai Piani di Masistro. A lanciare l’allarme sono stati proprio i compagni di viaggio
L’uomo racconta il dolore della famiglia del 26enne di Mirto Crosia: «È come vivere in un incubo. Abbiamo piena fiducia nella Procura e nella Capitaneria e vogliamo che la verità venga scolpita sulla pietra della giustizia»
Ignoti hanno appiccato il fuoco nella notte ai locali dell’autolavaggio “Car Wash” di via San Luca, nella zona di contrada San Francesco, allo Scalo di Corigliano. L’episodio, avvenuto intorno alle 3, avrebbe una matrice dolosa e intimidatoria.
Secondo una prima ricostruzione, una persona sarebbe riuscita a entrare nella struttura portando con sé del liquido infiammabile, utilizzato per innescare il rogo. L’incendio ha provocato danni e bloccato l’attività, gestita da due giovani di nazionalità pakistana che avevano preso in affitto i locali.
I vigili del fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la palazzina.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione operativa e radiomobile del Reparto territoriale, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e ricostruire il movente.
Tra le ipotesi prese in esame figura quella di possibili contrasti legati alla concorrenza nel settore degli autolavaggi, ma non sono escluse altre ipotesi. Al momento, però, non sono emersi elementi definitivi sulle ragioni dell’atto incendiario.
Il conducente dell’imbarcazione coinvolta nella collisione costata la vita al 26enne di Mirto Crosia Domenico Campana non aveva assunto alcol o sostanze stupefacenti. Restano ricoverati i due giovani rimasti feriti