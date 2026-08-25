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Dall'Unical a Cambridge: la storia di Gaia Bertolino

25 agosto, 2026
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L’indagine contabile

Planetario di Cosenza chiuso dal 2021, la Finanza acquisisce gli atti a Palazzo dei Bruzi

Le Fiamme gialle hanno prelevato determine, delibere e documentazione sulla struttura “Giovan Battista Amico”.

Redazione
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Discoteche e sicurezza

Viaggio tra i locali della movida calabrese: «C’è troppa aggressività, basta poco per mettere mano a un coltello»

Dopo la morte di Antonio Perrotta avvenuta a seguito di una brutale aggressione, il tema della sicurezza nei locali da ballo è tornato alla ribalta. Ecco il nostro reportage
Francesco Tricoli
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L’analisi dei prezzi

Caro affitti a Rende, quanto costa davvero una casa? Bilocali fino a 600 euro e prezzi in crescita

Dopo lo scontro politico sul costo dell'abitare abbiamo analizzato il mercato: cosa chiedono oggi i proprietari per monolocali, bilocali e trilocali. E in cinque anni i canoni sono aumentati di oltre il 20%
Alessia Principe
Caro affitti a Rende, quanto costa davvero una casa? Bilocali fino a 600 euro e prezzi in crescita\n
Estate rovente

Allerta caldo, bollini non solo a Reggio: da domani il sistema targato LaC esteso a tutta la Calabria

Dal verde al rosso, quattro livelli di rischio per segnalare le ondate di calore in tutte le aree della regione, con una suddivisione del territorio tra fascia tirrenica, jonica, zone interne e aree montane
Salvatore Lia
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Gentleman II, Fisnik Smajlaj rientra in Italia: accusato di rifornire la cosca Abbruzzese

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Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.

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Dall’Unical a Cambridge, la Calabria che conquista il mondo: la storia di Gaia Bertolino | VIDEO

È partita da Simeri, piccolissima frazione di Simeri Crichi, nel Catanzarese e, dopo la laurea triennale e magistrale in Ingegneria Informatica all’Università della Calabria, è approdata nel Regno Unito, dove sta svolgendo il dottorato di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla salute respiratoria: «Spero di tornare a casa, per restituire alla mia terra parte di ciò che ha ricevuto»

Emilia Canonaco
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