Dall'Unical a Cambridge: la storia di Gaia Bertolino

Dopo lo scontro politico sul costo dell'abitare abbiamo analizzato il mercato: cosa chiedono oggi i proprietari per monolocali, bilocali e trilocali. E in cinque anni i canoni sono aumentati di oltre il 20%
Dal verde al rosso, quattro livelli di rischio per segnalare le ondate di calore in tutte le aree della regione, con una suddivisione del territorio tra fascia tirrenica, jonica, zone interne e aree montane
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
È partita da Simeri, piccolissima frazione di Simeri Crichi, nel Catanzarese e, dopo la laurea triennale e magistrale in Ingegneria Informatica all’Università della Calabria, è approdata nel Regno Unito, dove sta svolgendo il dottorato di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla salute respiratoria: «Spero di tornare a casa, per restituire alla mia terra parte di ciò che ha ricevuto»
Prosegue la campagna nazionale "La prevenzione non va in vacanza" per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a raggi UV, cloro e salsedine. Giovedì 27 agosto la sede dell'Unione Italiana Ciechi di Rende aprirà il proprio gabinetto oculistico per controlli e visite senza costi per i cittadini
Parenti, amici e ultrà del Cosenza si sono ritrovati in via degli Stadi per ricordare la giovane morta nel 2024 sulla strada statale 18 bis, tra Lorica e Aprigliano. La famiglia è parte civile nel processo a carico dell’ex fidanzato Mario Molinari, accusato di omicidio stradale. Un secondo momento commemorativo è previsto a Laurignano
Rubinetti a secco e disagi soprattutto a Donnici Inferiore, Colli e Verzano. I due consiglieri chiedono verifiche urgenti sull’Acquedotto dello Zumpo: «Servono interventi capaci di risolvere il problema alla radice»
Una puntata dedicata a una delle grandi sfide del nostro tempo per capire se istituzioni, territori, professioni e comunità siano davvero pronti ad affrontare ciò che sta accadendo. Appuntamento giovedì 27 alle 22 su LaC Tv
AssoLaghi e il Comune di Cassano fanno il punto sulle criticità del centro nautico. Spazio ai ringraziamenti per i soccorsi, alla gestione del potabilizzatore e alla manutenzione della via d'accesso al mare
Il 4 settembre The Left del Parlamento Europeo sarà nel paese del Cosentino per discutere del futuro delle periferie. Il progetto “Cerisano Factory - Borgo Swing” ha completato e rendicontato tutti i finanziamenti, contro una media nazionale del 33%
A oltre tre anni dal naufragio di Steccato di Cutro, la terza tappa del Festival ha riportato al centro il tema del soccorso in mare, delle responsabilità e del diritto alla verità. Testimonianze, fotografia e cinema per contrastare l’oblio