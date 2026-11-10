Farmaci biologici, small molecules, biomarcatori e intelligenza artificiale al centro del simposio promosso da Maria Itria Giancotta ed Eugenio Provenzano. Focus anche sulle allergie alimentari e sulla necessità di una rete di protezione che coinvolga famiglie, medici e scuole

Dalla dermatite atopica alla psoriasi, dalla vitiligine all’alopecia areata, fino alle allergie alimentari e alle patologie respiratorie: la medicina di precisione sta cambiando il modo di diagnosticare e trattare molte malattie dermatologiche e allergologiche.

A fare il punto sulle nuove opportunità terapeutiche è stato il simposio ospitato a Rende e promosso dalla dottoressa Maria Itria Giancotta, specialista ambulatoriale in Allergologia dell’Asp, e dal dottor Eugenio Provenzano, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Azienda ospedaliera.

Una giornata di confronto multidisciplinare tra specialisti e professionisti sanitari dedicata all’evoluzione delle conoscenze sui meccanismi immunologici e infiammatori alla base di numerose patologie e alle possibilità offerte da trattamenti sempre più personalizzati.

Dai farmaci biologici alle terapie mirate

Una parte significativa dei lavori è stata dedicata ai biomarcatori, ai farmaci biologici e alle cosiddette small molecules, strumenti che consentono di intervenire in maniera sempre più selettiva sui meccanismi responsabili della malattia.

«Oggi disponiamo di opportunità terapeutiche che fino a pochi anni fa erano difficilmente immaginabili», ha spiegato Provenzano.

L’obiettivo della medicina di precisione è infatti superare, per quanto possibile, un approccio uniforme alla cura e costruire il trattamento sulla base delle caratteristiche del singolo paziente.

«Conoscere il profilo del paziente, individuare i bersagli molecolari e scegliere il trattamento più appropriato significa aumentare le possibilità di efficacia e migliorare concretamente la qualità di vita», ha sottolineato il direttore della Dermatologia.

L’intelligenza artificiale entra nell’ambulatorio

Nel confronto è entrato anche uno dei temi destinati a incidere maggiormente sulla medicina dei prossimi anni: l’intelligenza artificiale.

In dermatologia le applicazioni riguardano soprattutto l’analisi delle immagini, il supporto alla valutazione diagnostica e l’elaborazione di grandi quantità di informazioni cliniche.

Ma Provenzano mette in guardia da una lettura sostitutiva della tecnologia.

«Si tratta di strumenti che possono contribuire a rendere i processi più accurati e tempestivi, ma devono sempre integrarsi con l’esperienza e la capacità di valutazione dello specialista. La tecnologia è una risorsa importante, ma il rapporto medico-paziente e la competenza clinica restano centrali».

Allergie alimentari, la sicurezza passa anche dalla scuola

Altro tema centrale del simposio è stato quello delle allergie alimentari, con particolare attenzione all’età pediatrica e al rischio di anafilassi.

Secondo Maria Itria Giancotta, la gestione non può fermarsi alla porta dell’ambulatorio.

«È fondamentale costruire una rete di protezione che coinvolga il paziente, la famiglia, il medico curante e la scuola, affinché tutti siano in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di una reazione allergica grave e sappiano come intervenire».

Proprio la scuola, sottolinea Giancotta, assume un ruolo decisivo nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi allergici.

Informazione, formazione del personale e protocolli condivisi possono trasformarsi in strumenti concreti di prevenzione e sicurezza.

«La sicurezza del paziente è una responsabilità condivisa e richiede percorsi organizzati, consapevolezza e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti».

Cura sempre più personalizzata

Il filo conduttore dell’incontro è stato dunque quello dell’integrazione: tra dermatologia e allergologia, tra ricerca e pratica clinica, tra nuove tecnologie e competenze professionali.

La sfida è trasferire le innovazioni scientifiche nella quotidianità dell’assistenza, rendendo diagnosi e terapie più appropriate e personalizzate senza perdere di vista il centro della medicina: il paziente.