Il servizio di emergenza-urgenza è entrato in funzione ieri sera alle 20. Il consigliere regionale Riccardo Rosa: «Struttura più ampia e funzionale per Castrovillari, Pollino, Valle dell’Esaro e Sibaritide». I prossimi passi riguarderanno arredi, attrezzature, OBI e Medicina d’Urgenza

Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Spoke “Ferrari” di Castrovillari è entrato ufficialmente in funzione. Il trasferimento è avvenuto ieri sera, alle 20, con il ritorno del servizio di emergenza-urgenza nella sede del plesso azzurro, dopo il periodo trascorso negli spazi provvisori del plesso giallo.

A darne notizia è il consigliere regionale di Noi Moderati Riccardo Rosa, che parla di un passaggio atteso da tempo e di un potenziamento concreto dell’offerta sanitaria per un’area molto ampia.

La nuova struttura dispone di spazi più grandi e funzionali, pensati per rendere più efficace la gestione dei flussi e migliorare le condizioni operative di personale e pazienti.

Un presidio strategico per un territorio vasto

Per Castrovillari e per i territori del Pollino, della Valle dell’Esaro e della Sibaritide, il Pronto Soccorso del “Ferrari” rappresenta un punto di riferimento essenziale, soprattutto in un’area caratterizzata da distanze significative e da una morfologia complessa.

Secondo Rosa, la riapertura nella sede rinnovata può contribuire a ridurre disagi e trasferimenti verso altri ospedali, restituendo maggiore prossimità all’assistenza in emergenza.

«Avere un Pronto Soccorso efficiente e adeguato – sottolinea il consigliere – non è soltanto un servizio, ma un elemento fondamentale di sicurezza sanitaria per l’intero comprensorio».

I ringraziamenti e i prossimi interventi

Rosa attribuisce il risultato al lavoro congiunto delle istituzioni e delle strutture tecniche coinvolte.

Nel suo intervento cita il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vittorio Sestito, l’Ufficio tecnico dell’Azienda sanitaria e il primario Pietro Scrivano, che ha continuato a guidare il reparto anche durante la fase di sistemazione provvisoria.

Il percorso, però, non è ancora completato.

I prossimi interventi riguarderanno infatti il completamento degli arredi e delle attrezzature, oltre all’attivazione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e della Medicina d’Urgenza.

L’obiettivo è portare il nuovo Pronto Soccorso alla piena operatività e rafforzarne ulteriormente la capacità di risposta.