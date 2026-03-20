Una quinta è stata dimessa oggi. Non è chiaro se si tratti di un unico focolaio. Le condizioni non destano particolare preoccupazione

Sono al momento quattro le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro con i sintomi dell’epatite A. Un quinto paziente, ricoverato nel reparto di Medicina Generale, è stato dimesso in giornata. I casi fanno probabilmente parte di un focolaio che, nei giorni scorsi, ha fatto contare diversi accessi nel presidio ospedaliero.

Epatite A, dieci ricoveri complessivi in Calabria

Secondo fonti mediche, i ricoveri sinora registrati sono stati complessivamente dieci, altri due pazienti sono stati visitati nel pronto soccorso e in ragione delle non gravi condizioni non sono stati poi trasferiti nel reparto di Malattie infettive.

Secondo quanto appreso, le condizioni dei pazienti non destano particolare preoccupazione. L’infezione, in genere, avviene attraverso alimenti crudi o acqua contaminata. Non è ancora chiaro se i pazienti ricoverati in ospedale facciano parte di un unico focolaio. Spetta eventualmente all’Asp di Catanzaro avviare appositi indagini epidemiologiche.