Il consigliere regionale Riccardo Rosa annuncia la fine dei lavori. Le due postazioni di emergenza si sposteranno nei prossimi giorni. Per la riapertura delle degenze non è stata indicata una data
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Sono terminati i lavori nei locali che ospiteranno le due postazioni del SUEM 118 all’ospedale di Castrovillari. Lo rende noto Riccardo Rosa, consigliere regionale di Noi Moderati, secondo il quale le postazioni saranno operative nei nuovi ambienti nei prossimi giorni.
Con il trasferimento, il reparto di Ortopedia tornerà a disporre degli spazi che aveva ceduto al 118. Questo consentirà, spiega Rosa, di proseguire senza interruzioni i lavori di riqualificazione già avviati nel reparto in vista della riapertura delle degenze. La nota non indica quando Ortopedia potrà tornare ad accogliere i pazienti per i ricoveri.
Rosa inquadra l’intervento tra le iniziative dell’Asp di Cosenza e della Regione per il potenziamento dell’ospedale, al servizio del Pollino, della Valle dell’Esaro e della Sibaritide.