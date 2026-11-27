Martedì 1 dicembre alle 19 la serata ideata da Sergio Mazzuca. Premi anche a Carlo Maria Gallucci, Tenuta del Travale, Fondazione Il Cuore in una Goccia e Adolfo Adamo

Sei riconoscimenti tra sport, cultura, imprenditoria, sociale, spettacolo e arte. Il Premio Scintille Cultura Calabria torna al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza martedì 1 dicembre 2026, alle 19, con una serata dedicata a personalità e realtà legate al territorio calabrese.

L’iniziativa, fondata da Sergio Mazzuca, affiancherà alle premiazioni una sfilata di gioielli Damiani e Salvini e orologi Baume & Mercier. La parte musicale sarà affidata al coro gospel Shining Voices, diretto da Floriana Mungari.

Per lo sport sarà premiato Dario Morello, pugile originario di Cetraro, conosciuto sul ring come “Spartan”. Il riconoscimento riguarda il suo percorso nel pugilato professionistico.

Il premio per la cultura andrà a Carlo Maria Gallucci, originario di Spezzano Albanese, accademico con un’esperienza internazionale nella formazione universitaria e nel management. Professore di marketing all’Esade di Barcellona e direttore generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Gallucci si è occupato anche dello sviluppo di relazioni e alleanze tra istituzioni accademiche.

Per l’imprenditoria sarà riconosciuto il lavoro di Tenuta del Travale, azienda vitivinicola di Rovito che coltiva Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio sulle colline cosentine. La scelta valorizza il rapporto tra attività produttiva e territorio.

Il riconoscimento per il sociale sarà consegnato alla Fondazione Il Cuore in una Goccia, impegnata nell’assistenza alle famiglie che affrontano gravidanze segnate da patologie e fragilità prenatali, attraverso sostegno medico e accompagnamento.

Per lo spettacolo il premiato sarà Adolfo Adamo, attore e regista cosentino attivo tra teatro e cinema. Al percorso artistico affianca progetti di teatro in carcere, dedicati alle possibilità di espressione e riflessione offerte dalla scena.

Completa il gruppo dei destinatari Giuseppe Lo Schiavo, al quale sarà assegnato il premio per l’arte. L’artista visivo calabrese lavora con fotografia, immagini digitali e installazioni, esplorando le relazioni tra arte, scienza e tecnologia.

La serata riunirà così esperienze professionali e associative differenti, secondo l’obiettivo del Premio di promuovere il talento e le attività che contribuiscono alla vita culturale, economica e sociale della Calabria.