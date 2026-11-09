FSI-USAE, Nursing Up e USB chiamano alla mobilitazione gli operatori del 118 e del Pronto soccorso. Nel mirino carenze di organico, mezzi inadeguati, tempi di intervento e l’esclusione di alcune categorie dall’indennità di Pronto soccorso. Chiesto un incontro urgente al presidente Roberto Occhiuto.

Ambulanze insufficienti, personale ridotto, postazioni scoperte, equipaggi incompleti e tempi di intervento che, secondo i sindacati, in alcuni casi arriverebbero a 40-50 minuti anche sui codici rossi. Il sistema dell’emergenza-urgenza calabrese torna al centro della protesta.

Il prossimo 12 novembre, FSI-USAE, Nursing Up e USB manifesteranno davanti alla Cittadella regionale per chiedere risposte su una vertenza che, nelle loro parole, riguarda ormai non soltanto le condizioni di lavoro degli operatori, ma la stessa tenuta del diritto alla salute.

Le tre organizzazioni avevano già proclamato lo stato di agitazione del personale e, dopo il mancato accordo nel tentativo di conciliazione in Prefettura, hanno deciso di alzare il livello della mobilitazione.

Contestualmente chiedono un incontro urgente al presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il nodo dell’indennità di Pronto soccorso

Uno dei punti più contestati riguarda l’accordo regionale del 25 giugno 2026 sull’indennità di Pronto soccorso.

Secondo i sindacati promotori della protesta, dal riconoscimento sarebbero rimasti fuori il personale del SEU 118 e quello dei Pronto soccorso ostetrico-ginecologici e pediatrici. L’esclusione è stata contestata anche da altre organizzazioni sindacali, che hanno chiesto la riapertura del confronto sul perimetro dei destinatari.

FSI-USAE, Nursing Up e USB considerano questa scelta penalizzante per professionisti che operano quotidianamente in contesti ad alta intensità assistenziale, con carichi di responsabilità, stress e rischio comparabili a quelli dei Pronto soccorso ordinari.

«Il problema però non è soltanto economico»

La vertenza va molto oltre l’indennità.

I sindacati denunciano una carenza cronica di personale, postazioni territoriali prive di operatori, mezzi di soccorso giudicati obsoleti o insufficienti e dotazioni strumentali non sempre adeguate.

A questo si aggiungono la persistente assenza di medici su alcuni mezzi, la mancanza di protocolli uniformi e, secondo le organizzazioni, programmi di formazione e aggiornamento ancora insufficienti.

Il dato più delicato riguarda però i tempi.

Secondo quanto denunciato nella nota, in alcune situazioni anche un codice rosso potrebbe attendere 40 o 50 minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. Un intervallo che, in emergenza, può diventare decisivo.

Chiesto un tavolo tecnico regionale

Le tre organizzazioni chiedono alla Regione l’apertura immediata di un tavolo tecnico con tutte le sigle sindacali.

Le richieste riguardano il riconoscimento dell’indennità a tutto il personale ritenuto avente diritto, il potenziamento degli organici, il ripristino della piena funzionalità delle postazioni, il rinnovo delle ambulanze, il rafforzamento delle dotazioni di sicurezza e l’adozione di protocolli omogenei su tutto il territorio.

«Non è più possibile continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire condizioni operative adeguate, riconoscimento professionale e strumenti indispensabili per svolgere il proprio lavoro», sostengono i sindacati.

Il 12 novembre la protesta arriverà dunque davanti alla sede della Regione.

E il punto che FSI-USAE, Nursing Up e USB intendono mettere al centro è uno solo: la crisi dell’emergenza-urgenza non può più essere trattata come una vertenza interna al personale sanitario, perché quando si allungano i tempi dei soccorsi il problema riguarda direttamente tutti i cittadini.