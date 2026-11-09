Freddo eccezionale, nevicate storiche, un inverno come non se ne vedevano da decenni. Sul web le previsioni per i prossimi mesi sono già diventate terreno fertile per titoli estremi. Ma, quando manca ancora tempo all’inizio della stagione, la meteorologia invita a tenere il freno tirato.

A raffreddare le aspettative – questa volta in senso letterale – è Dieter Peterlin, meteorologo della Provincia di Bolzano, che all’Ansa mette in guardia dalle anticipazioni troppo nette.

«Non è ancora possibile dire come sarà l’inverno. Come ogni anno, puntualmente prima dell’inizio della stagione fredda, si susseguono speculazioni azzardate su un inverno record, sebbene nessuno possa ancora saperlo».

Il meteo stagionale non è una sentenza

Peterlin punta il dito soprattutto contro il meccanismo che trasforma una tendenza di lungo periodo in una previsione precisa.

«Sono notizie che vengono lette volentieri e generano quei clic così importanti sul web, i cosiddetti clickbait».

Il punto è proprio questo: le previsioni stagionali possono indicare scenari probabilistici, ma non permettono di stabilire con mesi di anticipo se una determinata città sarà investita da nevicate eccezionali o se un’intera stagione sarà “la più fredda degli ultimi decenni”.

El Niño e il riscaldamento globale

Il quadro climatico generale, intanto, resta segnato da temperature molto elevate. Secondo i dati riportati nel testo, nel periodo gennaio-settembre 2026 la temperatura media globale in superficie sarebbe risultata superiore di circa 1,47 gradi rispetto alla media preindustriale.

A questo si aggiunge l’evoluzione di El Niño, il fenomeno oceanico-atmosferico del Pacifico che può influenzare il clima su vasta scala, ma che non può essere tradotto automaticamente in una previsione locale dettagliata per l’inverno europeo.

Il vero dato è il calore accumulato dal pianeta

Più che inseguire scenari estremi, il dato di fondo resta quello dello squilibrio energetico terrestre e dell’enorme quantità di calore assorbita dagli oceani.

Secondo quanto riportato, circa il 90% del calore in eccesso viene immagazzinato proprio dagli oceani, che continuano a registrare temperature eccezionalmente elevate.

È quindi su questo terreno che la climatologia può esprimersi con maggiore solidità: il pianeta continua ad accumulare calore e gli eventi estremi restano una delle conseguenze più rilevanti del cambiamento climatico.

Sul prossimo inverno, invece, la risposta scientificamente più corretta resta per ora molto meno spettacolare di tanti titoli online: è ancora troppo presto per sapere davvero come sarà.