La selezione è già aperta. I nuovi professionisti saranno assunti con contratto AIOP e si aggiungeranno ai 1.100 collaboratori del gruppo
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Venti nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare l’assistenza sanitaria e ampliare l’organico del gruppo. iGreco Ospedali Riuniti ha avviato la selezione di infermieri da inserire nelle proprie strutture in Calabria.
Ai professionisti selezionati sarà applicato il contratto AIOP. I nuovi ingressi si aggiungeranno ai circa 1.100 collaboratori che già compongono l’organico del gruppo sanitario.
La selezione è aperta da oggi e prevede una prima valutazione dei curricula seguita dai colloqui con i candidati ritenuti idonei.
L’obiettivo di trattenere le competenze in Calabria
L’iniziativa punta anche a offrire opportunità professionali agli infermieri calabresi e a favorire il rientro di quanti lavorano attualmente in altre regioni o all’estero.
«Siamo entusiasti di offrire ai professionisti della nostra regione l’opportunità di realizzarsi nella propria terra d’origine», dichiara Giancarlo Greco di iGreco Ospedali Riuniti.
Secondo il gruppo, le nuove assunzioni contribuiranno a contrastare la migrazione delle competenze sanitarie e a rafforzare la qualità dei servizi offerti sul territorio.
«Questa nuova selezione rappresenta un ulteriore passo concreto per arginare l’emigrazione di competenze e talenti verso il Settentrione o l’estero, in particolare nel settore sanitario, con l’auspicio che possano rientrare anche i professionisti che già lavorano fuori regione», aggiunge Greco.
Contratti AIOP a tempo indeterminato
I venti infermieri saranno inseriti con un rapporto di lavoro stabile regolato dal contratto collettivo AIOP, applicato al personale delle strutture sanitarie private.
L’ampliamento dell’organico è finalizzato a sostenere le attività del gruppo e ad accrescere ulteriormente la capacità di risposta delle strutture.
«Siamo fieri di consolidare un organico che vanta già un altissimo valore strutturale», conclude Giancarlo Greco.
Come presentare la candidatura
Gli infermieri interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email insquadraconigreco@igrecospedali.it.