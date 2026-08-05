I segretari Antonio Cardamone e Antonio Crusco hanno incontrato il personale e verificato le condizioni lavorative e strutturali dei due Reparti

Un confronto con il personale per verificare direttamente condizioni di lavoro, organizzazione e stato delle strutture. Una delegazione della Segreteria regionale di Unarma Calabria ha visitato le Stazioni dei Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio e Belmonte Calabro.

Alla visita sindacale hanno partecipato i segretari Antonio Cardamone e Antonio Crusco. L’iniziativa rientra nel programma di incontri che l’organizzazione conduce nei Reparti dell’Arma presenti sul territorio regionale.

Secondo quanto riferito dal sindacato, nelle due sedi non sono emerse particolari criticità e il personale opera in un clima collaborativo.

Crusco: «Realtà caratterizzate da un clima sereno»

Durante il sopralluogo la delegazione ha incontrato i militari e verificato le condizioni degli ambienti di lavoro.

«Abbiamo trovato due realtà caratterizzate da un clima lavorativo sereno e collaborativo», dichiara Antonio Crusco. «Abbiamo avuto modo di confrontarci con il personale e di verificare direttamente le condizioni dei Reparti».

Il segretario sottolinea la volontà di fornire una rappresentazione fedele delle situazioni riscontrate, evidenziando tanto i problemi quanto gli esempi di buona organizzazione.

«Non sono emerse particolari criticità e riteniamo corretto evidenziarlo con la stessa chiarezza con cui, quando necessario, segnaliamo ciò che non funziona», aggiunge Crusco.

L’apprezzamento ai Comandanti e al personale

Unarma Calabria ha espresso apprezzamento ai Comandanti delle Stazioni di Fiumefreddo Bruzio e Belmonte Calabro e ai militari incontrati per la disponibilità e la professionalità dimostrate.

La delegazione ha rilevato una particolare attenzione alla cura degli spazi e al mantenimento di condizioni di lavoro considerate adeguate.

«La serena atmosfera lavorativa riscontrata e la cura meticolosa delle strutture visitate rappresentano la testimonianza concreta di una gestione attenta, partecipe e orientata al benessere del personale», afferma Antonio Cardamone.

Per il rappresentante sindacale, la qualità degli ambienti incide anche sull’efficienza delle attività quotidiane.

«Assicurare ambienti di lavoro accoglienti e ben tenuti è fondamentale per garantire le migliori condizioni operative a chi, ogni giorno, si dedica alla tutela del territorio e della collettività», aggiunge Cardamone.

Il ringraziamento al capitano Davide Picheo

Unarma ha rivolto un ringraziamento anche al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paola, capitano Davide Picheo.

Il riconoscimento riguarda l’attenzione riservata ai Reparti dipendenti e alle condizioni del personale impegnato nelle diverse Stazioni del territorio.

La Segreteria regionale ha infine annunciato che le visite nelle caserme calabresi proseguiranno, mantenendo un rapporto diretto con i militari.

«Dove ci saranno criticità le segnaleremo, dove troveremo buona organizzazione e attenzione verso i colleghi lo riconosceremo», conclude Unarma. «Il ruolo del sindacato è prima di tutto questo: esserci, verificare e dare voce a ciò che realmente accade nei Reparti».