L’ospedale di Cetraro torna al centro del confronto istituzionale sulla sanità del Tirreno cosentino. Nel presidio ospedaliero si è svolto un incontro operativo promosso dalla cabina di regia territoriale, alla presenza del commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e del direttore sanitario aziendale Angela Riccetti.

Il vertice ha affrontato criticità e prospettive della struttura, con un obiettivo dichiarato: rafforzare il ruolo dell’ospedale nell’emergenza-urgenza e nelle attività specialistiche al servizio del territorio. Tra le decisioni assunte anche la nomina del dottor Giuseppe Errico quale nuovo referente sanitario del presidio.

Ospedale di Cetraro, confronto tra territorio e Asp

Al tavolo hanno partecipato il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, il vicesindaco Marco Occhiuzzi, il presidente del Consiglio comunale Emanuela Matta, i componenti della cabina di regia Maurizio Iozzi, Giovanni Del Trono e Giuseppe Cesario, oltre alla consigliera provinciale con delega alla Sanità Gabriella Luciani.

L’incontro è stato caratterizzato da un confronto diretto e operativo, nato dalla volontà di costruire un’interlocuzione stabile tra territorio, direzione strategica dell’Asp e professionisti sanitari. Una modalità di lavoro pensata per trasformare le istanze locali in interventi progressivi e verificabili.

Pronto soccorso, personale e diagnostica tra le priorità

Nel corso della riunione sono state analizzate le principali criticità del presidio, a partire dall’organizzazione del pronto soccorso, dal rafforzamento dell’area emergenza-urgenza e dalla necessità di incrementare il personale medico e infermieristico.

Tra i temi affrontati figurano anche il potenziamento dei posti di Osservazione breve intensiva, il rafforzamento della radiologia, l’utilizzo a pieno regime delle nuove tecnologie diagnostiche installate, il consolidamento dell’urologia e delle attività endoscopiche specialistiche.

Spazio anche alla necessità di garantire una risposta più efficace nell’ambito cardiologico e dell’emergenza territoriale, all’implementazione dei percorsi oncologici e specialistici, alla gestione delle criticità legate ai pazienti psichiatrici e ai Trattamenti sanitari obbligatori, oltre al rafforzamento del sistema di emergenza in vista della stagione estiva.

De Salazar: «Rafforzare progressivamente il presidio»

Il commissario straordinario Vitaliano De Salazar ha evidenziato come la Regione Calabria abbia già avviato procedure per il reperimento di personale sanitario attraverso bandi, stabilizzazioni e manifestazioni di interesse rivolte anche a professionisti provenienti dall’estero.

«L’obiettivo è rafforzare progressivamente il presidio di Cetraro e costruire le condizioni affinché l’ospedale possa consolidare il proprio ruolo nell’ambito dell’emergenza-urgenza e delle attività specialistiche al servizio del Tirreno cosentino».

Particolare attenzione è stata dedicata anche al bando europeo rivolto a medici Ue ed extra Ue promosso dalla Regione Calabria. Su questo punto il sindaco Giuseppe Aieta ha assicurato piena collaborazione istituzionale affinché il presidio di Cetraro possa rientrare tra le strutture interessate dal percorso di rafforzamento previsto.

Percorsi oncologici e nomina di Giuseppe Errigo

Durante il confronto è stata annunciata anche la disponibilità del dottor Luigi Marafioti ad avviare percorsi oncologici dedicati e collegati con l’ospedale hub dell’Annunziata di Cosenza. L’obiettivo è garantire visite specialistiche e costruire un percorso specifico per i pazienti oncologici del Tirreno cosentino.

Tra le decisioni più rilevanti c’è poi l’individuazione del dottor Giuseppe Errigo come nuovo referente sanitario dell’ospedale di Cetraro. Avrà il compito di coordinare le attività organizzative, contribuire al rafforzamento della struttura e mantenere un rapporto diretto con la direzione strategica provinciale.

Aieta propone “Estate Sicura” per l’emergenza territoriale

Nel corso della riunione è emersa anche la proposta del sindaco Aieta di avviare un percorso condiviso denominato “Estate Sicura”, finalizzato al rafforzamento dei presidi sanitari e dell’emergenza territoriale durante il periodo estivo.

Il progetto dovrebbe coinvolgere istituzioni, sistema 118 e forze politiche del territorio, con l’obiettivo di preparare il comprensorio alla maggiore pressione sanitaria legata ai flussi turistici e all’aumento delle presenze lungo la costa.

«Quello di oggi è stato un confronto serio, concreto e improntato alla collaborazione istituzionale. Abbiamo registrato una comune disponibilità a lavorare insieme per rafforzare l’ospedale di Cetraro e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini del territorio. Continueremo a mantenere aperto un dialogo costruttivo con l’Asp e con tutti i soggetti coinvolti, nella convinzione che solo attraverso la sinergia si possano raggiungere risultati importanti per il diritto alla salute della comunità».