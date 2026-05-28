La cura dei quartieri passa anche dalla partecipazione diretta dei cittadini, delle associazioni e dei comitati territoriali. Questa mattina l’associazione Social Builders e i rappresentanti del Comitato di Quartiere Via Panebianco sono stati ascoltati dalla Commissione consiliare “Verde Pubblico, Servizi al Cittadino e Quartieri” del Comune di Cosenza.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto partecipato e costruttivo sui temi della qualità della vita urbana, della cura degli spazi pubblici e della valorizzazione dei quartieri cittadini. Al centro della discussione, un obiettivo comune: prendersi cura della città attraverso interventi concreti e una collaborazione stabile tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Social Builders e Comitato Via Panebianco in Commissione

Nel corso dell’audizione sono stati affrontati diversi aspetti legati al verde pubblico, alla vivibilità degli spazi comuni, al decoro urbano e al rafforzamento dei servizi di prossimità. Particolare attenzione è stata dedicata al quartiere di Via Panebianco, dove negli ultimi mesi sono nate iniziative civiche finalizzate a sensibilizzare residenti e famiglie sull’importanza della cura degli spazi condivisi.

Il confronto in Commissione ha consentito di raccogliere proposte, segnalazioni e indicazioni operative, con l’obiettivo di dare continuità a un metodo fondato sull’ascolto e sulla collaborazione tra amministrazione comunale e realtà del territorio.

Il metodo dei Social Builders tra giovani e reti civiche

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il metodo promosso dai Social Builders, fondato sulla partecipazione attiva dei giovani, sul protagonismo civico e sulla costruzione di reti territoriali tra associazioni, comitati di quartiere, realtà ecclesiali e istituzioni.

Negli ultimi mesi l’associazione ha promosso e sostenuto diverse iniziative sociali e ambientali in vari quartieri cittadini, collaborando con il Comitato Riforma-Rivocati, la Consulta Intercultura e altre realtà associative del territorio. Un percorso che ha dato vita a momenti di rigenerazione urbana, partecipazione e responsabilità condivisa.

Il modello proposto punta a trasformare la cittadinanza attiva in azione concreta, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni nella cura della città e nella valorizzazione degli spazi comuni.

Via Panebianco, una domenica di impegno civico

Nei giorni scorsi, Cosenza ha vissuto una domenica dedicata all’impegno civico, alla collaborazione e all’amore per il territorio. I giovani dei Social Builders, insieme al Comitato di Quartiere Via Panebianco e all’Azione Cattolica Don Francesco Miceli di Sant’Aniello, hanno promosso un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e alla cura degli spazi comuni.

L’azione ha coinvolto volontari, famiglie e cittadini, dimostrando come la collaborazione tra associazioni, parrocchie e comitati possa diventare uno strumento efficace di rigenerazione urbana e sociale.

Non solo un momento simbolico, dunque, ma una pratica concreta di cittadinanza attiva, capace di restituire decoro, attenzione e bellezza ai luoghi della quotidianità.

Verde pubblico, servizi ed eventi culturali

Durante l’audizione sono emerse anche proposte legate alla valorizzazione del verde pubblico, alla migliore fruizione degli spazi comuni, al rafforzamento dei servizi di prossimità e alla promozione di eventi culturali nei quartieri.

Il quartiere di Via Panebianco è stato indicato come uno degli ambiti sui quali costruire un percorso di attenzione costante, attraverso interventi mirati e il coinvolgimento delle realtà già attive sul territorio.

Il confronto ha confermato la necessità di una città più vicina ai bisogni dei cittadini, capace di ascoltare le segnalazioni dal basso e di trasformare la partecipazione in strumenti amministrativi concreti.