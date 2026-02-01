Esaminate le criticità legate ai lavori del nuovo Pronto soccorso e all’installazione della TAC, con particolare riferimento ai problemi che interessano il laboratorio analisi e il servizio di dialisi

Si è svolto presso l’ospedale “San Francesco di Paola”, un sopralluogo seguito da una riunione tecnica per fare il punto sui disservizi e sui disagi segnalati da pazienti, operatori sanitari, sindacati e rappresentanti istituzionali, legati ai lavori di realizzazione del nuovo Pronto soccorso e all’avvio degli interventi per l’installazione della nuova TAC.

All’incontro, voluto dal consigliere regionale Antonio De Caprio hanno preso parte il direttore sanitario, dott.ssa Iolanda Ferraro, il geometra dell’Ufficio tecnico Luciano Cassano, la dirigente medico biologa Laura Siciliano, il sindacalista e tecnico del laboratorio analisi Luigi Adele e la dirigente medico Teresa Zicarelli, responsabile del servizio di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Paola.

Al vaglio le criticità

Nel corso del vertice sono state analizzate in modo approfondito le criticità che, in questa fase transitoria, stanno interessando alcuni reparti, in particolare il laboratorio analisi e il servizio di dialisi, penalizzati dalla temporanea riduzione degli spazi conseguente ai lavori in corso. Disagi che, pur inserendosi in un percorso di ammodernamento necessario e atteso da tempo, richiedono soluzioni immediate per tutelare la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti.

Il nuovo vertice venerdì

È stata condivisa la necessità di lavorare rapidamente per verificare se vi siano soluzioni alternative e operative da mettere in atto. È stato quindi concordato un nuovo vertice, che si terrà venerdì, sempre alla presenza dell’on. De Caprio e del direttore sanitario Iolanda Ferraro, con l’obiettivo di valutare interventi concreti per limitare al massimo i disagi durante l’esecuzione dei lavori.

Il caos del punto prelivi

Nel corso dell’incontro, l’on. De Caprio ha inoltre affrontato le problematiche segnalate dai pazienti relative ai laboratori analisi (punti prelievo) di Praia a Mare e di Scalea, dove si sono registrati episodi di carenza di reagenti. Su questo punto, la dott.ssa Laura Siciliano ha assicurato la piena disponibilità a individuare soluzioni immediate e a portare la questione all’attenzione del tavolo commissariale, al fine di garantire la regolarità del servizio.

L’impegno di De Caprio

«Gli interventi di ammodernamento delle strutture sanitarie sono indispensabili – ha dichiarato l’on. Antonio De Caprio – ma non possono e non devono tradursi in un aggravio per i pazienti e per chi lavora quotidianamente negli ospedali. Il nostro impegno è quello di accompagnare questi lavori con soluzioni responsabili e condivise, nel rispetto del diritto alla salute e della dignità delle persone».