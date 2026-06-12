Il servizio di continuità assistenziale sarà interrotto per carenza di personale sanitario. Pomillo: «In caso di necessità rivolgersi al 118»

Il servizio di Continuità assistenziale, l’ex Guardia medica, sarà temporaneamente sospeso a Vaccarizzo Albanese in diverse giornate fino a venerdì 10 luglio. La comunicazione arriva dall’Asp ed è stata rilanciata dal sindaco Antonio Pomillo, che ha informato la cittadinanza sulla mancata copertura del servizio per carenza di personale sanitario.

Una sospensione che riguarda più turni e che impone ai cittadini di prestare attenzione al calendario comunicato, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne normalmente coperte dalla continuità assistenziale.

Il servizio sospeso per carenza di personale

Secondo quanto comunicato, la sospensione del servizio è legata alla mancanza di personale sanitario disponibile per garantire la copertura dei turni programmati.

Il sindaco Antonio Pomillo ha precisato che, in caso di necessità, i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza 118.

L’interruzione riguarda il presidio di continuità assistenziale del comune arbëreshë e interessa diverse date comprese tra giugno e luglio.

Le date della sospensione

Il servizio non sarà garantito dalle 20 di venerdì 12 giugno alle 8 di sabato 13 giugno.

Una seconda sospensione è prevista dalle 20 del 18 giugno alle 8 di venerdì 19 giugno.