Il conducente dell'autovettura si è fermato dopo l'impatto, rimanendo sul posto e collaborando con le forze dell'ordine

Una bambina di cinque anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'autovettura nel pomeriggio sul lungomare di Rossano. L'incidente si è verificato in viale Mediterraneo, dove, per cause ancora in corso di accertamento, la piccola è stata travolta dal mezzo. La bambina ha riportato gravi ferite agli arti ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Cosenza per le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. A supporto delle operazioni hanno operato anche gli uomini della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Il conducente dell'autovettura si è fermato dopo l'impatto, rimanendo sul posto e collaborando con le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.