Un nuovo spazio destinato a diventare il punto di riferimento cittadino per eventi, spettacoli e iniziative di interesse culturale, sociale ed economico.

È stata presentata oggi alla stampa, nella Sala Giunta del Comune di Rende, la CTC Arena.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il ruolo di Rende come polo di attrazione per grandi eventi e offrire alla comunità un’infrastruttura moderna e multifunzionale.

La struttura è pensata per ospitare concerti, convention, manifestazioni sportive, rassegne culturali e iniziative di promozione del territorio.

“Uno spazio per tutto l’anno”



Enrico Cristiano, responsabile di WISEA Eventi, ha spiegato la genesi del progetto:

“Questo progetto nasce dopo diversi anni in cui abbiamo organizzato l’Octoberfest Calabria a Rende. Abbiamo deciso di prendere un’area da destinare a più eventi nel corso dell’anno. Quindi non solo l’Octoberfest, ma anche concerti, fiere, eventi sociali. Ci piacerebbe inoltre creare un punto di riferimento per la musica lirica, perché Rende è un Comune molto attento a questo genere. Vogliamo che la CTC Arena diventi un punto di riferimento per tutti gli eventi del nostro territorio”.

Un tassello per la città universitaria



La CTC Arena si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio. L’idea è puntare sulla capacità degli eventi di generare partecipazione, attrarre investimenti e promuovere l’identità locale.

Per l’Amministrazione comunale rappresenta un passaggio importante per ampliare l’offerta della città universitaria e intercettare flussi turistici legati a spettacolo e congressi. Sandro Principe, Sindaco di Rende, ha sottolineato:

“Sono molto contento di essere riuscito, con l’aiuto degli imprenditori che curano questa rassegna, a restituire l’area mercatale alla sua funzione originaria. Dopo tante polemiche, che poi puntualmente si sgonfiano, continuiamo a lavorare per fare le cose per bene”.

I numeri del progetto



Durante la conferenza sono state illustrate anche le caratteristiche tecniche e le potenzialità dell’area:

- Area concerti: 9.000 posti in piedi

- Fiera automotive: 4.800 mq da allestire

- Teatro/Conferenze: 5.000 posti a sedere

- Fiere esterne: 8.500 mq da allestire

I promotori di WISEA Eventi hanno ribadito la volontà di creare uno spazio flessibile, facilmente raggiungibile e in dialogo con le realtà associative, culturali ed economiche del territorio. Con la presentazione ufficiale si apre ora la fase operativa. L’ambizione è che la CTC Arena diventi in breve tempo un vero catalizzatore di eventi per tutta l’area del Cosentino