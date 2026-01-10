Un guasto non ancora localizzato ha causato il blocco o il calo dell’erogazione idropotabile. Tecnici al lavoro nonostante il maltempo. Regolare la fornitura dalla sorgente Capodacqua

Disagi nella fornitura idropotabile per le utenze servite dall’Acquedotto Abatemarco. Nella mattinata di sabato 10 gennaio 2026, il sistema di telecontrollo ha segnalato una significativa riduzione della portata idrica, causata da una improvvisa e consistente rottura della condotta, al momento non ancora localizzata.

Il personale tecnico è immediatamente intervenuto, con il supporto delle squadre di manutenzione idraulica, per individuare il punto del guasto lungo il tracciato delle condotte adduttrici. Le operazioni di verifica risultano tuttavia rese più complesse dalle avverse condizioni meteorologiche, che stanno rallentando le attività di controllo e riparazione.

A causa del guasto, si registra l’interruzione o una forte riduzione dell’erogazione idropotabile per tutte le utenze servite dall’Acquedotto Abatemarco. Restano escluse dal disservizio le utenze alimentate dalla sorgente Capodacqua, per le quali la fornitura risulta regolare.

Seguiranno aggiornamenti non appena sarà individuato il punto della rottura e definiti i tempi di ripristino del servizio.