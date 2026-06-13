Presentato il cartellone dell’Estate Aiellese 2026. L’amministrazione punta su cultura, turismo e identità per rafforzare il percorso di valorizzazione che ha portato il paese tra i Borghi più Belli d’Italia

Un borgo che guarda al futuro senza rinunciare alla propria storia. È questo il filo conduttore dell’Estate Aiellese 2026, il programma di iniziative promosso dal Comune di Aiello Calabro insieme alle associazioni del territorio per animare i mesi estivi e rafforzare il legame tra comunità, cultura e turismo.

Più che un semplice cartellone di eventi, l’Estate Aiellese rappresenta il proseguimento di un percorso amministrativo avviato negli ultimi anni e fondato sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo. Una strategia che punta a consolidare l’identità del paese, sostenere il tessuto associativo locale e rafforzarne l’attrattività turistica.

Un percorso che ha trovato una significativa consacrazione nel recente ingresso di Aiello Calabro tra i Borghi più Belli d’Italia, riconoscimento che premia non soltanto il valore storico e architettonico del centro storico, ma anche l’impegno profuso nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare ogni appuntamento dell’estate in un’occasione per raccontare il volto autentico del paese, attraverso la promozione delle tradizioni, della cultura locale e delle eccellenze che caratterizzano questo angolo della Calabria.

«L’Estate Aiellese non è soltanto un calendario di eventi – sottolinea il sindaco – ma il risultato di una strategia che da anni punta a rendere Aiello sempre più attrattivo, vivibile e protagonista nel panorama dei borghi italiani. Cultura, turismo, sostegno alle associazioni e valorizzazione delle nostre eccellenze rappresentano investimenti sul futuro della comunità».

La programmazione estiva si inserisce infatti in una visione più ampia che guarda alle aree interne come luoghi capaci di generare sviluppo attraverso la valorizzazione delle proprie identità. Una scelta che punta a trasformare il patrimonio storico e culturale in una concreta opportunità di crescita economica, sociale e turistica.

Per l’amministrazione comunale, i risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano come una politica basata sulla programmazione, sulla promozione del territorio e sul coinvolgimento della comunità possa contribuire a rafforzare l’immagine del borgo e ad accrescerne l’attrattività.

L’Estate Aiellese 2026 si presenta così come una nuova tappa di un progetto più ampio che punta a fare di Aiello Calabro un modello di comunità dinamica, accogliente e capace di costruire il proprio futuro partendo dalle proprie radici.