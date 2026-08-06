“AIGA Sotto le Stelle – Charity Edition” ha riunito avvocatura, istituzioni e volontariato raccogliendo fondi per bambini e famiglie fragili

Avvocati, istituzioni, università, volontari e cittadini riuniti attorno a un obiettivo comune: sostenere bambini che vivono situazioni di fragilità e le loro famiglie. È il risultato di “AIGA Sotto le Stelle – Charity Edition”, la manifestazione organizzata dall’AIGA – Sezione di Cosenza e dal Kiwanis Club Rende e svoltasi lo scorso 24 luglio.

Le due realtà sono presiedute dall’avvocato Giuliano Arabia, che ha promosso l’iniziativa puntando sulla collaborazione tra mondi differenti della società cosentina.

La raccolta fondi destinata all’UNITALSI

La partecipazione alla serata ha consentito di raccogliere una somma che sarà devoluta all’UNITALSI – Sezione Calabrese. I fondi contribuiranno a sostenere la partecipazione al pellegrinaggio a Lourdes di alcuni bambini in condizioni di particolare fragilità insieme alle rispettive famiglie.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il pellegrinaggio di quest’anno sarà caratterizzato anche dalla prevista presenza di Papa Leone XIV a Lourdes il 27 settembre 2026.

La raccolta fondi è stata affiancata dalla costruzione di una rete che ha coinvolto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, il Comitato Pari Opportunità, la Consulta delle Istituzioni e delle Associazioni del Foro, le associazioni forensi, la Camera Penale e la Camera Civile di Cosenza, il mondo universitario, l’UNITALSI e numerosi professionisti.

AIGA Cosenza premia i Past President

La serata è diventata anche un’occasione per ripercorrere la storia della sezione cosentina dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

AIGA Cosenza ha conferito la qualifica di Socio d’Onore ai propri Past President, riconoscendo il contributo di coloro che hanno guidato l’associazione negli anni. La stessa onorificenza è stata assegnata al presidente della Camera Penale di Cosenza, l’avvocato Roberto Le Pera, per la collaborazione sviluppata con l’associazione.

Su iniziativa di Giuliano Arabia è stato inoltre presentato l’Albo d’Oro dei Presidenti di AIGA Cosenza, nel quale sono raccolti i nomi di tutti i presidenti succedutisi dalla nascita della sezione a oggi.

L’Albo sarà esposto permanentemente nella sede dell’associazione all’interno del Palazzo del Giudice di Pace di Cosenza.

La creazione donata da Gerardo Sacco

Alla Charity Edition ha partecipato anche il maestro orafo Gerardo Sacco, che ha sostenuto il progetto attraverso la donazione di una creazione esclusiva.

L’opera, pezzo unico ispirato a Carcino, richiama i valori della lealtà, della dedizione e dello spirito di servizio e ha rappresentato uno dei momenti simbolici dell’iniziativa.

Arabia: «L’associazione deve essere un ponte»

Per Giuliano Arabia, il valore della manifestazione non risiede soltanto nella raccolta economica, ma nella capacità di mettere insieme istituzioni, professionisti e volontariato.

«Ho sempre creduto che il ruolo di un'associazione non si esaurisca nella rappresentanza della propria categoria. Un'associazione deve essere un ponte tra persone, istituzioni e territorio, capace di creare occasioni di incontro e di trasformare la solidarietà in un impegno concreto», afferma il presidente di AIGA Cosenza e Kiwanis Club Rende.

Arabia sottolinea anche la funzione sociale che, nella sua visione, deve assumere la professione forense: «Sono convinto che oggi l'avvocatura sia chiamata a svolgere, più di ieri, anche una funzione sociale. Non possiamo limitarci a svolgere la nostra professione nelle aule di giustizia».

Il presidente ha infine ringraziato i direttivi delle due associazioni e quanti hanno partecipato all’organizzazione della serata, indicando nella collaborazione costruita attorno alla Charity Edition il principale risultato dell’esperienza.