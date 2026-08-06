Tre quartieri, quattro serate e un intero borgo chiamato a riscoprire le proprie radici. Parte questa sera, giovedì 6 agosto, nel centro storico di Fuscaldo, “Il Palio dei Quartieri”, la manifestazione che trasforma strade e piazze in un percorso tra gastronomia, folklore, memoria e tradizioni popolari.

A contendersi il Palio saranno i tre quartieri storici “U Casteddru”, “A Cruci” e “U Passo”, ciascuno chiamato a raccontare la propria identità attraverso sapori, rappresentazioni, musica, usi e costumi.

Questa sera apre “U Casteddru”

La serata inaugurale sarà interamente dedicata a “U Casteddru”, primo quartiere a mettersi in gioco davanti a residenti e visitatori.

Il testimone passerà quindi ad “A Cruci”, protagonista il 13 agosto, mentre il 17 agosto sarà la volta di “U Passo”.

Ogni appuntamento offrirà una diversa interpretazione della storia del borgo, facendo emergere le peculiarità dei singoli rioni attraverso racconti, performance e tradizioni gastronomiche.

Il 20 agosto il gran finale alla Fontanella

La competizione si concluderà il 20 agosto nell’area della Fontanella. Sarà qui che, dopo le tre serate dedicate ai quartieri, verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2026.

Il Palio punta però ad andare oltre la competizione. La manifestazione diventa infatti un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale del centro storico e tramandare consuetudini e memorie che appartengono alla comunità fuscaldese.

Gastronomia, antichi costumi, rappresentazioni storiche e popolari, musica e folklore accompagneranno tutte le serate, trasformando il borgo in un palcoscenico diffuso.

Navette gratuite dalla Marina al centro storico

Per facilitare la partecipazione agli eventi, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navetta gratuito tra Fuscaldo Marina e il centro storico.

Il collegamento sarà disponibile durante tutte le serate del Palio, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso dei visitatori e limitare le difficoltà legate agli spostamenti verso il borgo.

Middea: «Un momento di straordinario valore»

A sottolineare il significato della manifestazione è il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea.

«Il Palio dei Quartieri rappresenta un momento di straordinario valore per la nostra comunità, perché riesce a mettere insieme tradizione, cultura e senso di appartenenza. Rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo ai quartieri “U Casteddru”, “A Cruci” e “U Passo” ed a tutti coloro che, con entusiasmo e passione, hanno lavorato per rendere possibile questa manifestazione».

Il primo cittadino guarda alle quattro serate come a una festa capace di coinvolgere anche chi raggiungerà Fuscaldo durante il periodo estivo: «Sono certo che sarà una bellissima festa per Fuscaldo e per tutti i nostri gentili visitatori».

La sfida comincia dunque questa sera da “U Casteddru”. Il 20 agosto si conoscerà il nome del quartiere vincitore.