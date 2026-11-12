Dopo i messaggi e le segnalazioni che hanno coinvolto migliaia di istituti, lo psicologo Matteo Lancini spiega come affrontare l'emergenza con figli e studenti. «Non bisogna mentire né mettersi in cattedra: occorre partire dalle loro paure»

La paura può viaggiare alla velocità di un messaggio WhatsApp. Bastano poche righe, magari inoltrate in una chat di genitori o di studenti, per trasformare una mattinata scolastica in una sequenza di telefonate, dubbi, allarmi e timori. È quanto accaduto anche in Calabria, dove le segnalazioni relative a presunti ordigni in alcuni istituti hanno alimentato apprensione tra famiglie e comunità scolastiche, dentro un'ondata che ha coinvolto migliaia di scuole in tutta Italia.

Ma come si affronta una paura che arriva all'improvviso, spesso prima ancora che ci siano informazioni verificate? E soprattutto, come si parla ai più giovani di un episodio capace di mettere in discussione la loro quotidianità e il senso di sicurezza legato alla scuola?

A offrire una chiave di lettura è Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, che in un'intervista al Corriere della Sera richiama gli adulti alla responsabilità di essere punti di riferimento, senza rifugiarsi in spiegazioni preconfezionate o rassicurazioni di circostanza.

«L’allarme bomba che ha coinvolto oltre 6mila istituti in Italia si inserisce in un contesto di diffusa incertezza e fragilità. Viviamo in una società complessa e accelerata, dove basta un messaggio in chat per diffondere il panico in pochi minuti», osserva Lancini.

La paura dei ragazzi e il ruolo degli adulti

Il problema, secondo lo psicoterapeuta, non riguarda soltanto la capacità di spiegare che cosa sia successo. Chi cresce oggi si confronta con una realtà nella quale il confine tra dimensione fisica e digitale è sempre più sottile. Una società «on life», nella quale le notizie, vere o false, si sovrappongono e possono raggiungere i più giovani in qualsiasi momento.

«Alle nuove generazioni abbiamo chiesto di diventare autonome presto ma dentro una dimensione profondamente ambivalente. Le vogliamo indipendenti ma le manteniamo dipendenti da noi con strumenti come il registro elettronico e la geolocalizzazione», sottolinea.

Per questo, di fronte a un episodio come l'allarme bomba, il primo compito di genitori e insegnanti è capire che cosa i ragazzi abbiano realmente percepito e quali emozioni stiano vivendo. Non esiste una risposta valida per tutti: età, sensibilità e maturazione emotiva richiedono approcci differenti.

«L’allarme bomba è un’opportunità per mettere alla prova la nostra capacità di sintonizzarci con i figli, adattandoci a chi abbiamo davanti. Non conta soltanto l’età, ma anche la sensibilità e la maturazione emotiva. Oggi il compito dell’adulto non è semplicemente spiegare che cosa è successo, ma soprattutto fare domande e ascoltare».

Niente rassicurazioni forzate: ai più piccoli la verità, agli adolescenti ascolto

La distinzione tra bambini e adolescenti diventa particolarmente importante. Con i più piccoli, spiega Lancini, è necessario rassicurare senza mentire. Con i ragazzi più grandi, invece, un eccesso di protezione può produrre l'effetto opposto: se la gravità percepita non corrisponde allo scenario raccontato dagli adulti, questi ultimi rischiano di perdere credibilità.

«Gli adolescenti hanno bisogno di esprimere le emozioni che li preoccupano. Già il fatto di trovare un adulto disposto ad ascoltarli assolve a una funzione contenitiva e rassicurante».

Non serve, dunque, trasformare ogni conversazione in una lezione. Anzi, la pretesa di avere sempre una spiegazione pronta può allontanare proprio quei ragazzi che avrebbero bisogno di confrontarsi.

«Per loro è più importante condividere un’esperienza con un adulto che non ha tutte le risposte ma sa stare accanto a loro, piuttosto che con qualcuno che si mette in cattedra e fa lo “spiegone”», afferma lo psicoterapeuta. La domanda da cui partire è semplice: «Hai qualcosa da chiedermi?».

La scuola deve diventare uno spazio di confronto

Il ragionamento vale anche per gli istituti scolastici, che non possono limitarsi alla gestione pratica dell'emergenza. Dopo le segnalazioni e le evacuazioni, quando necessarie, serve anche un momento per rielaborare collettivamente quanto accaduto, dando spazio alle domande e alle reazioni degli studenti.

«La scuola dovrebbe prevedere un’elaborazione collettiva dell’accaduto, una risposta educativa e affettiva. I giovani non hanno bisogno di risposte certe ma di adulti presenti, capaci di guidarli nel confronto».

Anche un adolescente che sembra minimizzare l'episodio, suggerisce Lancini, non va liquidato né contraddetto immediatamente. Prima occorre riconoscere la sua reazione, poi aprire un confronto e soltanto dopo proporre il proprio punto di vista.

È un passaggio che riguarda anche il modo in cui si raccontano le emergenze. La circolazione incontrollata di messaggi non verificati può amplificare il panico, ma il silenzio o le rassicurazioni artificiali non rappresentano una soluzione. Ai ragazzi servono informazioni comprensibili, adulti capaci di ascoltare e occasioni per distinguere i fatti dalle voci.

«La cultura si costruisce anche attraverso i vissuti. Parlare ai ragazzi di quanto è accaduto li aiuta a sviluppare il pensiero critico e ad allenarsi a gestire l’imprevisto, che è parte integrante della vita», conclude Lancini.

La lezione, soprattutto dopo una giornata di allarmi e messaggi allarmistici, riguarda anche gli adulti: non alimentare la paura, non diffondere indiscriminatamente notizie non verificate e non lasciare soli i più giovani davanti a un'incertezza che non sempre sanno decifrare.