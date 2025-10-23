Nella notte e durante la giornata di domani, venti molto forti interesseranno gran parte del territorio calabrese, in particolare i versanti tirrenici e montani

Come preannunciato da diversi giorni una seconda perturbazione atlantica raggiungerà la Calabria nelle prossime ore apportando piogge e locali temporali tra la notte e il primo mattino. Le aree più interessate saranno soprattutto quelle tirreniche e interne ma con sconfinamenti che potranno interessare le aree joniche del catanzarese, cosentino e reggino.

Ad accompagnare la perturbazione ci sarà un notevole aumento dei venti su tutta la Calabria: in particolare nelle ore notturne e nella giornata di domani forti venti interesseranno tutte le aree tirreniche e interne con raffiche fino ai 70km/h. Raffiche più intense però si registreranno lungo i pendii dei monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e sulle aree joniche del catanzarese e cosentino dove le raffiche potranno superare i 100 km/h.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso una allerta gialla per le aree Tirreniche e avviso di attenzione su tutta la Regione: l'avviso prevede dalla sera di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici e forti mareggiate sulle coste esposte.