Secondo la tv britannica la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente. Un quartiere di Napoli incoronato come una delle capitali mondiali dell’obesità infantile

La dieta mediterranea? In Italia non esiste più. Almeno secondo quanto afferma una ricerca della Bbc secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita.

Un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London.

La ricerca della Bbc, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani sono in sovrappeso.

Secondo il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute presso l'Università della California del Sud, «la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente». Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le "cinque P": pizza, pasta, patate, proteine e pane.

Il problema è particolarmente grave al Sud, rivela la ricerca della Bbc. In alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli, alla periferia di Napoli, si è guadagnata la poco invidiabile reputazione di una delle capitali mondiali dell'obesità infantile.