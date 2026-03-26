La Sila è attualmente attraversata da una violenta tempesta di neve che sta rendendo estremamente difficoltoso il transito tra Spezzano Sila e San Giovanni in Fiore. I mezzi dell’Anas sono già pronti a intervenire per garantire la sicurezza sulle strade, ma le forti raffiche di vento e la neve rendono la guida particolarmente insidiosa. Quello che sta colpendo l’altopiano è un fenomeno straordinario, una vera e propria bufera di primavera, con intensità tali da non avere precedenti nemmeno durante i rigidi mesi invernali.

Il clou del maltempo però è atteso in serata quando i temporali raggiungeranno anche il resto della regione accompagnati da forti raffiche di vento e da nevicate sui monti a partire dai 700 m di quota.