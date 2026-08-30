L’ondata di calore è ormai agli sgoccioli. Dopo un venerdì e un sabato rovente, ci aspetta un ultima giornata molto calda su tutta la Calabria, con una domenica da bollino rosso praticamente ovunque.



Sono previste infatti temperature fino ai 38-40°C lungo le coste specie Joniche accompagnate da tassi di umidità localmente elevati che causano un disagio corporeo sostanziale. Picchi fino ai 40-42°C sono attesi invece nelle aree più interne dove qui però il caldo sarà torrido e con tassi di umidità quindi generalmente bassi. Dalla giornata di lunedì finalmente si cambia: l’aria rovente presente attualmente tenderà a scivolare verso Sud causando un generale e graduale calo delle temperature con il termometro che raggiungerà valori più accettabili. Attenzione, non parliamo di rinfrescata ma di un semplice calo rispetto a questi giorni roventi che stanno caratterizzando l’intero territorio.