Un cantiere che cambia le abitudini, ma con l’obiettivo dichiarato di portare più servizi sotto lo stesso sportello. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Piazza dei Caduti a Caloveto sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare qualità dei servizi e accoglienza e, soprattutto, per garantire le funzioni previste dal progetto “Polis”.

Cos’è Polis e cosa cambia a Caloveto

Polis è l’iniziativa di Poste Italiane che punta a rendere «semplice e veloce» l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire coesione economica, sociale e territoriale e superare il digital divide.

Una volta operativi i servizi previsti, all’ufficio postale di Caloveto sarà possibile richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati e altri documenti.

Continuità garantita: sportello attivo a Cropalati

Durante i lavori, la continuità del servizio per i cittadini di Caloveto sarà garantita presso l’ufficio postale di Cropalati, disponibile: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.