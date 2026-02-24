Poste Italiane avvia manutenzione straordinaria per adeguare la sede al progetto Polis e ampliare i servizi della pubblica amministrazione nei piccoli comuni
Un cantiere che cambia le abitudini, ma con l’obiettivo dichiarato di portare più servizi sotto lo stesso sportello. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Piazza dei Caduti a Caloveto sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare qualità dei servizi e accoglienza e, soprattutto, per garantire le funzioni previste dal progetto “Polis”.
Cos’è Polis e cosa cambia a Caloveto
Polis è l’iniziativa di Poste Italiane che punta a rendere «semplice e veloce» l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire coesione economica, sociale e territoriale e superare il digital divide.
Una volta operativi i servizi previsti, all’ufficio postale di Caloveto sarà possibile richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati e altri documenti.
Continuità garantita: sportello attivo a Cropalati
Durante i lavori, la continuità del servizio per i cittadini di Caloveto sarà garantita presso l’ufficio postale di Cropalati, disponibile: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.