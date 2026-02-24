Mercato Artigianale del Centro Storico di Cosenza torna domenica 1° marzo 2026. L’appuntamento è negli spazi dell’ex MAM su Corso Telesio, dalle 10:30 alle 19:30, con ingresso gratuito. Una giornata interamente dedicata all’artigianato locale, alla creatività e alla riscoperta del cuore antico della città.

Il MACS, nato quattro anni fa, affonda le radici in una tradizione molto più antica: quella delle fiere artigianali che fin dal 1500 animavano il centro storico durante le festività religiose. In quelle occasioni, gli artigiani esponevano le loro opere nelle strade e nelle piazze, trasformando Corso Telesio in un grande spazio di incontro, commercio e cultura. Il mercato artigianale, divenuto un appuntamento ricorrente per il centro storico, rappresenta oggi uno dei punti di riferimento per la valorizzazione degli artigiani locali, custodi di competenze tecniche e tradizioni che rischiano altrimenti di disperdersi. Un’occasione non solo per acquistare, ma per osservare da vicino materiali, processi creativi e storie personali che rendono unico ogni oggetto esposto.

Il MACS riprende quello spirito con un’impronta contemporanea e una missione culturale ben definita: rivitalizzare il centro storico attraverso la valorizzazione dell’artigianato locale. Non un semplice mercatino, dunque, ma un percorso selezionato che mette in mostra le eccellenze del territorio.

L’obiettivo è duplice: sostenere chi produce manufatti di qualità e, al tempo stesso, riportare cittadini e visitatori a vivere Corso Telesio non come uno spazio marginale, ma come un nodo centrale dell’identità urbana. Ogni oggetto esposto racconta una storia fatta di tecniche, materiali, gesti antichi e sperimentazioni nuove. E l’incontro diretto tra pubblico e artigiani diventa un’occasione preziosa per comprendere il valore reale del lavoro manuale, la complessità di ogni creazione, il tempo dedicato alla realizzazione di pezzi unici.