A Camigliatello si apre un nuovo fine settimana sulla neve, con condizioni meteo variabili ma impianti pronti ad accogliere sciatori ed escursionisti. Per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio 2026, l’Arsac comunica che la cabinovia è in fase di apertura e che il meteo si presenta coperto, con temperature che oscillano fra gli 0°C a valle e i - 2°C in quota.

Le aree sciabili saranno fruibili fino alle ore 13: la pista rossa è aperta, battuta e fresata, ma con neve pesante e un ultimo tratto più impegnativo; la pista blu è praticabile, anche se l’ultimo segmento resta chiuso per insufficienza del manto nevoso. In funzione anche il tappeto per principianti, dedicato alle prime esperienze sulla neve.

Tutti operativi i principali punti di ristoro: la Baita e il Bar Tasso saranno regolarmente aperti. La biglietteria online, invece, non è attiva.

Dagli operatori degli impianti arriva il consueto richiamo alla sicurezza: casco obbligatorio per ogni sciatore, rispetto scrupoloso delle aree battute e divieto assoluto di utilizzare bob o palette da neve lungo le piste.

Un fine settimana utile per chi vuole approfittare della neve in Sila, pur con le limitazioni dettate dalle condizioni meteorologiche e dal manto nevoso.