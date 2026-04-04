In occasione della Pasqua, la consigliera del Anna Giulia Mannarino, delegata alle Politiche Sociali, Famiglia, Terza Età e Politiche Sociosanitarie, in rappresentanza del Comune di Castrolibero, ha fatto visita alla Casa di Riposo “Villa Flora”, portando un messaggio di augurio e speranza agli ospiti della struttura.

Una mattina fatta di sorrisi, dialoghi e momenti di condivisione, che ha saputo creare un clima di serenità e vicinanza. In un tempo in cui spesso si corre senza fermarsi, iniziative come questa diventano occasioni preziose per rallentare e riscoprire il valore delle relazioni.

“La Pasqua è il tempo della speranza e della rinascita – ha dichiarato la consigliera Mannarino – è un invito a guardarci negli occhi, a non lasciare indietro nessuno e a riscoprire la forza dei piccoli gesti. Anche una semplice visita può diventare un segno concreto di vicinanza e affetto”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo staff della Casa di Riposo Villa Flora per l’impegno e la dedizione quotidiana nel prendersi cura degli ospiti, rendendo la struttura un luogo accogliente e ricco di umanità.

La visita si è conclusa con un messaggio rivolto all’intera comunità: “A tutti i cittadini di Castrolibero rivolgo l’augurio di una Pasqua serena – ha aggiunto Anna Giulia Mannarino – che possa portare luce, speranza e nuovi inizi nelle nostre vite, rafforzando il senso di comunità e la capacità di prenderci cura gli uni degli altri”.