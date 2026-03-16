Tradizioni, mestieri artigianali e vita quotidiana di Oriolo, borgo medievale nel Parco Nazionale del Pollino, diventano protagonisti di uno spot promosso da Visit Italy che punta a valorizzare le mete lontane dall’overtourism.

Oltre cento abitanti del paese calabrese – bambini, adulti, sacerdoti, figuranti medievali e musicisti – hanno partecipato alle riprese impersonando sé stessi, mostrando arti e mestieri che ancora oggi animano il centro storico tra botteghe di calzolai, sarti, laboratori di liuteria e officine di maniscalchi. Gestualità quotidiane, come impastare o lavorare il legno, scorrono in un minuto e venticinque di immagini accompagnate dalla musica, con il claim finale: “Oriolo: Where Life Becomes Symphony”. Una direttrice d’orchestra danza tra luoghi solitari e vita comunitaria, rappresentando la metafora del borgo come una sinfonia di vita e tradizioni.

Secondo Visit Italy, iniziative come questa puntano a un turismo lento e consapevole, volto a scoprire il 99% dell’Italia meno conosciuta. “Quando raccontiamo un luogo come Oriolo, il nostro obiettivo non è renderlo più turistico, ma più riconoscibile nella sua identità profonda. La vera forza di queste realtà sta nella vita che le attraversa ogni giorno”, spiega Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy.

Lo spot segue anche due viaggiatori immersi nella cultura enogastronomica, architettonica ed etnografica del borgo, accolti dalla comunità che mostra usi, costumi e credenze locali. Tra i luoghi più rappresentativi spiccano il castello medievale, la Chiesa Madre di San Giorgio con le reliquie di San Francesco di Paola e di San Giorgio, e i musei che custodiscono le arti e i mestieri tradizionali. Le feste patronali del 23 e 24 aprile e la rassegna teatrale all’aperto La Portella rafforzano il senso di comunità.

“Lo spot rappresenta un’occasione importante per raccontare al mondo l’anima più autentica del nostro borgo – afferma Simona Colotta, sindaco di Oriolo – Oriolo custodisce un patrimonio storico, artistico e spirituale che attraversa i secoli e che ancora oggi vive nella quotidianità della comunità. Valorizzare Oriolo significa preservare e condividere un patrimonio autentico, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella bellezza e nell’identità del territorio.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole, che metta al centro le comunità locali e la loro identità storica e culturale.