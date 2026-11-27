Il Comune di Cerisano ha vinto il Cresco Award Città Sostenibili 2026 nella categoria riservata ai Comuni fino a 5mila abitanti. A Verona, il 27 novembre, la giuria ha premiato Cerisano Factory Borgo Swing: cultura, rigenerazione e nuova economia locale, il progetto che ha portato a Palazzo Sersale studi di registrazione, corsi universitari e residenze artistiche.

Il sindaco Lucio Di Gioia ha ritirato la targa alla Fiera di Verona, durante l’Assemblea nazionale Anci. «Dedico questo premio ai cittadini di Cerisano, ai giovani, alle associazioni e a tutti i partner che stanno costruendo con noi questa rinascita», ha dichiarato.

Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Sodalitas con il patrocinio di Anci, CSR Europe e Rete dei Comuni Sostenibili, è dedicato alle iniziative con cui le amministrazioni locali attuano gli obiettivi dell’Agenda 2030. La giuria, presieduta dalla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, ha valutato la rilevanza dei progetti per il territorio, la loro efficacia, la partecipazione della comunità e la possibilità di misurare i risultati.

Palazzo Sersale tra musica e università

Cerisano Factory ha ricevuto circa 1,53 milioni di euro dalla linea B del PNRR “Attrattività dei borghi”. A Palazzo Sersale il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza ha attivato un polo tecnologico e di ricerca con studi di registrazione e postproduzione, dove si sperimenta anche l’uso dell’intelligenza artificiale nella musica. La collaborazione con l’Università della Calabria ha portato nel borgo un master di secondo livello, una scuola di politica, l’Astro Summer Camp e diverse scuole estive. Il palazzo dispone anche di una foresteria per chi vi soggiorna durante le attività.

L’offerta culturale comprende il Museo permanente Michel Fingesten, con oltre cento opere acquisite, e il Cantiere delle Creatività, che ospita residenze musicali e audiovisive. Per il Festival delle Serre, il bilancio riferito dal Comune per il triennio 2024-2026 è di oltre 31mila spettatori, più di 240 artisti e 100 tecnici coinvolti.

Diciotto iniziative imprenditoriali

Al finanziamento del progetto si affiancano gli investimenti attivati attraverso la misura “Imprese Borghi”. Secondo i dati comunicati dall’amministrazione, sono 18 le iniziative imprenditoriali avviate o sviluppate: oltre il 61% riguarda turismo e cultura, le altre interessano artigianato, commercio e attività creative. Gli investimenti collegati ammontano a 1,51 milioni di euro e, sommati al finanziamento di Cerisano Factory, portano a circa 3,04 milioni di euro le risorse complessive.