Prima riunione a Palazzo dei Bruzi, presieduta da Franz Caruso. Tra i progetti da seguire Cosenza Vive, Connect e Crea, la DMO e «Adotta una Via»

Si è insediata a Palazzo dei Bruzi la cabina di regia del Masterplan «Cosenza Attrattiva», lo strumento con cui l’amministrazione comunale intende coordinare programmi e iniziative per lo sviluppo economico, turistico, commerciale, artigianale e culturale della città.

La prima riunione è stata presieduta dal sindaco Franz Caruso. L’organismo, istituito con una deliberazione della Giunta, avrà il compito di raccordare i diversi settori dell’amministrazione, accompagnare l’attuazione dei programmi operativi già approvati e monitorarne i risultati.

Tra le attività affidate al coordinamento figurano Cosenza Vive, Cosenza Connect e Cosenza Crea, insieme al percorso di sviluppo della Destination Management Organization, la DMO, dedicata alla gestione della destinazione turistica. La cabina seguirà anche il progetto «Adotta una Via», la valorizzazione di Cosenza Città del Vino e la programmazione delle iniziative natalizie.

Il Comune indica come obiettivo un collegamento stabile tra responsabilità politiche e amministrative, nel rispetto delle rispettive competenze. Il lavoro dovrà inoltre favorire il confronto con altre istituzioni, categorie economiche, università e realtà sociali del territorio.

«Con l’insediamento della Cabina di Regia rafforziamo la capacità della nostra Amministrazione di dare attuazione a una visione di sviluppo costruita in questi anni», ha dichiarato Caruso.

Il sindaco lega l’avvio dell’organismo al percorso di risanamento e rafforzamento della struttura comunale rivendicato dall’amministrazione. «Vogliamo consolidare un metodo di governo fondato sulla programmazione, sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa», ha aggiunto.

La funzione della cabina sarà quindi mettere in relazione progetti, competenze e risorse, verificando l’avanzamento delle iniziative. «Il nostro obiettivo è dotare Cosenza non soltanto di opere e investimenti, ma anche di un’efficace struttura di governance, capace di accompagnare i processi di trasformazione della città e di generare nuove opportunità di sviluppo», ha concluso Caruso.